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03:04 (мск), источник: РИА Новости

Сразу в трех частях света появились новые захватывающие аттракционы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На следующей неделе в ОАЭ, в Абу-Даби, планируется открытие парка развлечений Warner Bros. World, в Польше появились новые экстремальные горки, а в Доминикане — зиплайн.

Источник: AP 2018

В среду, 25 июля, в эмирате Абу-Даби откроется новый тематический парк — Warner Bros. World. Он станет одним из самых крупных крытых тематических парков в мире. В парке находятся 29 современных захватывающих горок, множество интерактивных аттракционов для всей семьи.

Там можно будет увидеть уникальную развлекательную программу, а также встретиться с Бэтменом, Багзом Банни, Суперменом, Скуби-Ду и другими героями.
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«Хотите испытать волнение, желаете веселья и приключений? Пристегните ремни, потому что Warner Bros. World скоро открывается и обязательно подарит вам незабываемые впечатления!» — сообщает пресс-служба Visit Abu Dhabi в фейсбуке.

В Доминиканской Республике, в парке Scape Park Xenotes Caribe, появился новый уникальный аттракцион — приключенческая поездка на зиплайне над водопадами, пещерами и сенотами.

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В Польше, как сообщает Польская туристическая организация, открылся «Гиперион» — «высочайший и самый быстрый аттракцион в Европе».

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Высота конструкции составляет 77 метров, длина падения на первом спуске — 80 метров, он заканчивается въездом в огромный тоннель.
пресс-служба туристической организации

«Скорость, которую развивают вагончики, больше, чем допустимая на польских дорогах, а именно 142 километра в час». На протяжении остальной трассы катающихся ждут эффекты невесомости, двойные повороты и ошеломляющая скорость. Как утверждают создатели трассы, станция «Гиперион» была разработана по принципу научно-космической.

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