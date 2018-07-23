Сразу в трех частях света появились новые захватывающие аттракционы
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На следующей неделе в ОАЭ, в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На следующей неделе в ОАЭ, в
В среду, 25 июля, в эмирате
«Хотите испытать волнение, желаете веселья и приключений? Пристегните ремни, потому что Warner Bros. World скоро открывается и обязательно подарит вам незабываемые впечатления!» — сообщает
В Доминиканской Республике, в парке Scape Park Xenotes Caribe, появился новый уникальный аттракцион — приключенческая поездка на зиплайне над водопадами, пещерами и сенотами.
В Польше, как сообщает Польская туристическая организация, открылся «Гиперион» — «высочайший и самый быстрый аттракцион в Европе».
Высота конструкции составляет 77 метров, длина падения на первом спуске — 80 метров, он заканчивается въездом в огромный тоннель.
«Скорость, которую развивают вагончики, больше, чем допустимая на польских дорогах, а именно 142 километра в час». На протяжении остальной трассы катающихся ждут эффекты невесомости, двойные повороты и ошеломляющая скорость. Как утверждают создатели трассы, станция «Гиперион» была разработана по принципу
Читайте также: