Погода в Самаре и области: грозы не отступят до вторника

Источник: Комсомольская правда

В минувшие дни по Самарской области прошли сильные грозы. Особенно непогода бушевала в субботу, 21 июля: смытые дороги, затопленные магазины и поломанные деревья. Гроза утихомирилась только у утру воскресенья, однако далеко не отступила.

По прогнозам синоптиков Самарская область будет находится во власти гроз и сильного ветра до вторника, 24 июля.

В ночь на понедельник в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6−11 м/с, при грозе он будет порывистый. Ночью столбики термометров в регионе покажут от 15 до 20 градусов выше ноля. Днем 23 июля воздух прогреется до +28 градусов.

В первый день рабочей недели в регионе сохранится пасмурная погода. Будет высока вероятность дождей и гроз.