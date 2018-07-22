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18:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Самаре и области: грозы не отступят до вторника

Начало следующей рабочей недели будет пасмурным.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

В минувшие дни по Самарской области прошли сильные грозы. Особенно непогода бушевала в субботу, 21 июля: смытые дороги, затопленные магазины и поломанные деревья. Гроза утихомирилась только у утру воскресенья, однако далеко не отступила.

По прогнозам синоптиков Самарская область будет находится во власти гроз и сильного ветра до вторника, 24 июля.

В ночь на понедельник в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6−11 м/с, при грозе он будет порывистый. Ночью столбики термометров в регионе покажут от 15 до 20 градусов выше ноля. Днем 23 июля воздух прогреется до +28 градусов.

В первый день рабочей недели в регионе сохранится пасмурная погода. Будет высока вероятность дождей и гроз.

Зато уже на следующий день, 24 июля, по данным Приволжского УГМС, дожди отступят. День будет солнечным. Ожидается 30-градусная жара.

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