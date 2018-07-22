Сколько будет стоить «заочка» в БГУ
Год учебы на младших курсах обойдется студентам в 1262 рубля — в два раза меньше, чем на дневном.
Год учебы на младших курсах обойдется студентам в 1262 рубля — в два раза меньше, чем на дневном.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Стоимость учебы на первых курсах заочного отделения в Белгосуниверситете выросла чуть более, чем на 170 рублей, сообщает Sputnik.
Белорусский государственный университет опубликовал новую стоимость обучения на платном отделении: в зависимости от специальности год может стоить до 3,5 тысячи рублей.
Установлены цены в БГУ и на учебу на заочном отделении. Так, для
Таким образом, по сравнению с ранее установленными ценами, учеба на заочном отделении стала дороже чуть более, чем на 170 рублей.
Студенты старших курсов заочного отделения будут платить за учебу, как и те, кто получает высшее образование на дневном, меньше. Так, для выпускных курсов год учебы обойдется всего в 909 рублей.
Для получающих второе высшее образование заочников на экономфаке, юрфаке или ФФСН стоимость года учебы составляет 1650 рублей.