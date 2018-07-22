Сколько будет стоить «заочка» в БГУ

Источник: Reuters

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Стоимость учебы на первых курсах заочного отделения в Белгосуниверситете выросла чуть более, чем на 170 рублей, сообщает Sputnik.

Читайте также БГУ повысил стоимость обучения

Белорусский государственный университет опубликовал новую стоимость обучения на платном отделении: в зависимости от специальности год может стоить до 3,5 тысячи рублей.

Установлены цены в БГУ и на учебу на заочном отделении. Так, для первых-третьих курсов мехмата, биофака, геофака, экономфака, филфака, истфака, юрфака, ФФН, ФСК и журфака учеба будет стоит 1262 рубля в год.

Таким образом, по сравнению с ранее установленными ценами, учеба на заочном отделении стала дороже чуть более, чем на 170 рублей.

Студенты старших курсов заочного отделения будут платить за учебу, как и те, кто получает высшее образование на дневном, меньше. Так, для выпускных курсов год учебы обойдется всего в 909 рублей.