Вторая декада июля в Воронеже выполнила норму по осадкам и перевыполнила — по теплу

Источник: Комсомольская правда

Начало и средина июля отличались как небо и земля. Если в первой декаде над областью господствовал антициклон с жаркой и сухой погодой. Днем температура достигала +30, превышая климатическую норму на три-четыре градуса. То во второй декаде власть в Черноземье захватил циклон: зарядили бесконечные дожди с грозами. Но при этом температура не снижалась. Самым жарким днем стало 14 июля, когда столбик термометра достиг отметки в 30,8 градуса с плюсом.

В целом же, по данным синоптиков, вторая декада оказалась в Воронеже жарче обычного на 2,6 градуса. А вот осадков, как ни странно это покажется, было около нормы — 22 мм.