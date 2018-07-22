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18:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Вторая декада июля в Воронеже выполнила норму по осадкам и перевыполнила — по теплу

Но дожди не торопятся покидать наш регион.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Начало и средина июля отличались как небо и земля. Если в первой декаде над областью господствовал антициклон с жаркой и сухой погодой. Днем температура достигала +30, превышая климатическую норму на три-четыре градуса. То во второй декаде власть в Черноземье захватил циклон: зарядили бесконечные дожди с грозами. Но при этом температура не снижалась. Самым жарким днем стало 14 июля, когда столбик термометра достиг отметки в 30,8 градуса с плюсом.

В целом же, по данным синоптиков, вторая декада оказалась в Воронеже жарче обычного на 2,6 градуса. А вот осадков, как ни странно это покажется, было около нормы — 22 мм.

Впрочем, по итогам месяца погода может превысить норму и даже замахнуться на рекорд. На новой неделе прогнозы сулят воронежцам неослабевающие дожди. Запасайтесь терпением и, выходя из дома, не забывайте зонтик.

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