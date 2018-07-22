Вторая декада июля в Воронеже выполнила норму по осадкам и перевыполнила — по теплу
Но дожди не торопятся покидать наш регион.
Но дожди не торопятся покидать наш регион.
Начало и средина июля отличались как небо и земля. Если в первой декаде над областью господствовал антициклон с жаркой и сухой погодой. Днем температура достигала +30, превышая климатическую норму на
В целом же, по данным синоптиков, вторая декада оказалась в Воронеже жарче обычного на 2,6 градуса. А вот осадков, как ни странно это покажется, было около нормы — 22 мм.
Впрочем, по итогам месяца погода может превысить норму и даже замахнуться на рекорд. На новой неделе прогнозы сулят воронежцам неослабевающие дожди. Запасайтесь терпением и, выходя из дома, не забывайте зонтик.