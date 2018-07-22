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18:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На Адмиралтейской площади Воронежа прошел выпуск курсантов Института МЧС

Обучение закончили 185 человек.

На Адмиралтейской площади Воронежа прошел торжественный выпуск курсантов Института МЧС. В 2018 году институт окончили 185 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в субботу, 21 июля.

В 2018 году выпускники представляют 35 различных регионов Российской Федерации. Вуз готовит кадры для Центрального, Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Республики Крым и Севастополя. В этом году за отличную учебу трое выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении», а 19 человек получили диплом с отличием.

С окончанием высшего учебного заведения лейтенантов внутренней службы поздравил гость мероприятия начальник Южного регионального центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер. Он отметил важность и ценность специалистов МЧС и пожелал успехов в дальнейшей службе всем выпускникам.

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