На Адмиралтейской площади Воронежа прошел выпуск курсантов Института МЧС

На Адмиралтейской площади Воронежа прошел торжественный выпуск курсантов Института МЧС. В 2018 году институт окончили 185 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в субботу, 21 июля.

В 2018 году выпускники представляют 35 различных регионов Российской Федерации. Вуз готовит кадры для Центрального, Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Республики Крым и Севастополя. В этом году за отличную учебу трое выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении», а 19 человек получили диплом с отличием.