На Адмиралтейской площади Воронежа прошел выпуск курсантов Института МЧС
Обучение закончили 185 человек.
Обучение закончили 185 человек.
На Адмиралтейской площади Воронежа прошел торжественный выпуск курсантов Института МЧС. В 2018 году институт окончили 185 человек, сообщила
В 2018 году выпускники представляют 35 различных регионов Российской Федерации. Вуз готовит кадры для Центрального, Приволжского, Уральского, Южного и
С окончанием высшего учебного заведения лейтенантов внутренней службы поздравил гость мероприятия начальник Южного регионального центра МЧС России