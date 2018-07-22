Некачественную дорогу в селе Варваровка переасфальтируют заново

Источник: Publika.md

Расходы понесет компания, выполняющая работы. В этом заверили в Госадминистрации дорог. Реакция последовала незамедлительно после того, как в соцсетях появилось видео тонкого слоя асфальта, уложенного прямо на землю.

Из 850 метров ремонтируемого дорожного полотна некачественно было уложено примерно 100 метров асфальта. Местные жители возмущены.

«Плохо, плохо, асфальт отслаивается, крошится.».

«Даже двух сантиметров нет. Издеваются над нами. Они положили асфальт прямо на грунт, на грязь.».

Прораб объясняет сложившуюся ситуацией технической ошибкой и уверяет, что проблему решат за счет строительной компании.

«Смету составляли еще в январе, когда на дорогах лежал снег. Не я, а подрядчик принял решение уложить слой крупного асфальта», — сказал прораб Андрей Язинский.

Местные жители надеются, что дорогу вскоре отремонтируют, и сделают это качественно.

«До сих пор здесь было просто ужасно, яма на яме, можно было и шею здесь свернуть».

«Когда шел дождь, мы ходили по колено в воде. Для того, чтобы дойти до магазина, нужно было сапоги надевать».