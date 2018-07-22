Прогноз погоды на 23 июля

В Бельцах на градус больше. В Оргееве дневной максимум составит плюс 29. В Тирасполе — 30. Леове — плюс 31. В Комрате и Кагуле — 32 градуса.



В Кишиневе ночью термометры покажут плюс 18. Днем воздух прогреется до плюс 30. В ближайшее время сохранится жара, местами возможны кратковременные дожди с грозами.



И о погоде в Европе. В Мадриде ясно, до плюс 36-ти. В Париже дневной максимум составит плюс 32. В Риме, Лондоне и Берлине синоптики прогнозируют до 30 градусов.



В Праге, Варшаве и Будапеште воздух прогреется до плюс 28-ми. В Вене дожди и 27 градусов. В Белграде термометры покажут плюс 22.



В Афинах установится очень жаркая погода — днем до 38-ми. В Анкаре — плюс 30. В Бухаресте кратковременные дожди и 26 градусов. В Киеве — 24. В Москве пасмурно и плюс 23.