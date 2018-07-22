Более 30 пассажиров рейса Москва — Нижний Новгород не получили свой багаж в аэропорту
Чемоданы остались в Шереметьево.
Чемоданы остались в Шереметьево.
В субботу, 21 июля, к более 30 человек, которые летели рейсом Москва — Нижний Новгород, не вернулся багаж. ЧП произошло в столичном аэропорту Шереметьево. Нижегородцы остались недовольны.
— Стояли, ждали, информации ноль, пошли писать заявления, на стойке багажа коллапс, много неопределенного багажа, он свален в кучу, хотя, наверное, должен быть убран как не определенный, — рассказал на своей странице в Facebook Олег Шавин.
По его словам, самым оскорбительным стал тот факт, что ни один сотрудник «Аэрофлота» не смог помочь пассажирам.
— Да, бывают сбои, но в такой ситуации можно все организовать по… хотя о чем я.. — подытожил Шавин.
На сайте аэропорта Шереметьево есть информация о перебоях в работе системы транспортировки багажа.
— В настоящее время сотрудники делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами. Сожалеем о доставленных неудобствах, — указано на официальном сайте аэропорта.