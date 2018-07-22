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20:44 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусы стали чаще эмигрировать в Литву

По сравнению с прошлым годом количество белорусов в Литве увеличилось на четверть.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусы стали чаще эмигрировать в Литву, свидетельствуют данные департамента по миграции МВД Литовской республики.

Департамент по миграции представил статистические данные за первое полугодие 2018-го.

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Как заявили в ведомстве, на 1 июля в Литве проживали более 54 тысяч эмигрантов. Более 15 тысяч из них — украинцы, их за год стало больше на 55,4%. Также учтены и более десяти тысяч белорусов — их стало больше почти на четверть.

«Хотя общая численность населения Литвы по сравнению с 2017 годом снизилась на 0,8% 1 июля, однако за прошедший год число проживающих там иностранцев увеличилось на 15,4%», — констатировали в департаменте.

В большинстве случаев иностранцы живут в Литве по временным видам на жительство. Число обращений за разрешением на временное проживание увеличилось практически на четверть.

В то же время уменьшилось количество заявлений о предоставлении убежища в Литве: с начала года их было 145, чаще всего — от граждан Таджикистана, России и Шри-Ланки.

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