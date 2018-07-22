Узбекистан и Казахстан провели совместное военные учения
Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного
Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного
В ходе учений подразделениями Сил специальных операций Казахстана и Узбекистана были выполнены задачи по ведению специальной разведки, блокированию и уничтожению условной группы незаконного вооруженного формирования в горном кишлаке, осуществлен разгром выдвигающихся резервов наведением авиации и корректировкой огня артиллерии.
В результате четкого взаимодействия, отработаны вопросы управления и всестороннего обеспечения контингентов при проведении специальных операций на территории обоих государств.
По итогам
Планируется, что подобные учения будут проводиться на регулярной основе.
Отметим, что первый этап учений прошли на территории Казахстана в середине июля 2018 года. В ходе первого этапа учений подразделениями Сил специальных операций Казахстана и Узбекистана были выполнены задачи по ведению