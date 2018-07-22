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22 июля, источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и Казахстан провели совместное военные учения

Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного тактико-специального учения на базе учебного центра «Фориш» (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Источник: Uzdaily.uz

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Узбекистан и Казахстан провели второй этап совместного тактико-специального учения на базе учебного центра «Фориш» (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

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В ходе учений подразделениями Сил специальных операций Казахстана и Узбекистана были выполнены задачи по ведению специальной разведки, блокированию и уничтожению условной группы незаконного вооруженного формирования в горном кишлаке, осуществлен разгром выдвигающихся резервов наведением авиации и корректировкой огня артиллерии.

В результате четкого взаимодействия, отработаны вопросы управления и всестороннего обеспечения контингентов при проведении специальных операций на территории обоих государств.

По итогам тактико-специального учения поставленные задачи подразделениям Сил специальных операций вооруженных сил Казахстана и Узбекистана успешно выполнены, цели совместных казахстанско-узбекских учений достигнуты.

Планируется, что подобные учения будут проводиться на регулярной основе.

Отметим, что первый этап учений прошли на территории Казахстана в середине июля 2018 года. В ходе первого этапа учений подразделениями Сил специальных операций Казахстана и Узбекистана были выполнены задачи по ведению разведывательно-боевых действий в ночное время.

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