Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти планируют ввести c 1 сентября новую льготу для пенсионеров
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
5 простых привычек для счастливой жизни
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10:16 (мск), источник: Ведомости

Huawei впервые заняла первое место по продажам в рунете

В июне Huawei c суббрендом Honor заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, сместив с него Apple. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники (его данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров). В штуках в июне доля смартфонов Huawei в онлайн-продажах выросла на 4 п. п. до 21%, а Apple — сократилась на 2 п. п. до 19%. Samsung занимает 13% рынка, следует из отчета.

В июне Huawei c суббрендом Honor заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, сместив с него Apple. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники (его данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров). В штуках в июне доля смартфонов Huawei в онлайн-продажах выросла на 4 п. п. до 21%, а Apple — сократилась на 2 п. п. до 19%. Samsung занимает 13% рынка, следует из отчета.

Huawei традиционно уступала Samsung долю на российском рынке. Еще в мае они составляли 20 и 22,8%. Но в июне Huawei вышла на первое место с долей 24,4% против 23,2% у Samsung. Именно интернет-магазины помогли Huawei обойти южнокорейского конкурента, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, Huawei привлекла онлайн-покупателей скидками и промоакциями.

Во II квартале этого года Huawei запустила продажи ряда новых смартфонов в различных ценовых категориях (флагманы серии Р20, а в среднем ценовом сегменте — модель Honor 9 lite), говорит представитель компании. Представитель МТС Алексей Меркутов обращает внимание на широкий ассортимент моделей в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

Продажи смартфонов Huawei в штуках в июне на российском рынке выросли более чем на 15% относительно мая, но в онлайне рост был выше, отмечает представитель группы «М.видео-Эльдорадо». Популярные модели не просто были в наличии — их предлагали в ходе промоакций, рассказывает он.

Результат Huawei обусловлен расширением продуктовой линейки и выходом сразу нескольких флагманов Huawei и Honor в первом полугодии 2018 г., согласна коммерческий директор объединенных «Связного» и «Евросети» Дагмара Иванова.

Huawei активно участвует в распродажах, ведет активные маркетинговые кампании, отмечает представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. Кроме того, выросло поколение пользователей, не считающих китайские смартфоны априори некачественными и малофункциональными, — они покупают новые модели известных чуть ли не с детства брендов и делают это в интернете, говорит он. По словам Пантелеева, в поисковых запросах на AliExpress китайские смартфоны лидируют — и ищущая их аудитория (в основном молодежная) растет.

Сейчас на рынке смартфонов отсутствуют значимые инновации, рассказывал «Ведомостям» гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, поэтому на долю рынка влияет в первую очередь цена — увеличения доли добивается тот, кто предлагает функционал и дизайн дешевле конкурентов.

Представители Samsung и Apple отказались от комментариев.

 Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе
Белоруссия обогнала Россию по уровню реальных зарплат
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Найдена самая неудачливая коала в Австралии
ФСБ раскрыла канал поставки оружия из Евросоюза в Россию
Как Джефф Безос стал самым богатым человеком на планете
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Datsun mi-DO: о чем мечтает российский рыбак? Блиц-тест экспериментального Datsun mi-DO, который создали по советам клиентов марки. Что нового появилось у хэтчбека?
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь