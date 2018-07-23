Huawei впервые заняла первое место по продажам в рунете

В июне Huawei c суббрендом Honor заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, сместив с него Apple. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники (его данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров). В штуках в июне доля смартфонов Huawei в онлайн-продажах выросла на 4 п. п. до 21%, а Apple — сократилась на 2 п. п. до 19%. Samsung занимает 13% рынка, следует из отчета.

Huawei традиционно уступала Samsung долю на российском рынке. Еще в мае они составляли 20 и 22,8%. Но в июне Huawei вышла на первое место с долей 24,4% против 23,2% у Samsung. Именно интернет-магазины помогли Huawei обойти южнокорейского конкурента, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, Huawei привлекла онлайн-покупателей скидками и промоакциями.

Во II квартале этого года Huawei запустила продажи ряда новых смартфонов в различных ценовых категориях (флагманы серии Р20, а в среднем ценовом сегменте — модель Honor 9 lite), говорит представитель компании. Представитель МТС Алексей Меркутов обращает внимание на широкий ассортимент моделей в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

Продажи смартфонов Huawei в штуках в июне на российском рынке выросли более чем на 15% относительно мая, но в онлайне рост был выше, отмечает представитель группы «М.видео-Эльдорадо». Популярные модели не просто были в наличии — их предлагали в ходе промоакций, рассказывает он.

Результат Huawei обусловлен расширением продуктовой линейки и выходом сразу нескольких флагманов Huawei и Honor в первом полугодии 2018 г., согласна коммерческий директор объединенных «Связного» и «Евросети» Дагмара Иванова.

Huawei активно участвует в распродажах, ведет активные маркетинговые кампании, отмечает представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. Кроме того, выросло поколение пользователей, не считающих китайские смартфоны априори некачественными и малофункциональными, — они покупают новые модели известных чуть ли не с детства брендов и делают это в интернете, говорит он. По словам Пантелеева, в поисковых запросах на AliExpress китайские смартфоны лидируют — и ищущая их аудитория (в основном молодежная) растет.

Сейчас на рынке смартфонов отсутствуют значимые инновации, рассказывал «Ведомостям» гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко, поэтому на долю рынка влияет в первую очередь цена — увеличения доли добивается тот, кто предлагает функционал и дизайн дешевле конкурентов.