«Луч» проиграл на глазах 30 тысяч зрителей
Владивостокский «Луч» в матче 2 тура Олимп Первенства ФНЛ проиграл волгоградскому «Ротору» со счетом 0: 1, сообщает DEITA. RU.
Владивостокский «Луч» в матче 2 тура Олимп Первенства ФНЛ проиграл волгоградскому «Ротору» со счетом 0: 1, сообщает DEITA. RU.
Единственный мяч во встрече на 73 минуте забил Александр Коротаев.
На «Волгоград Арене» присутствовали 30611 зрителей. Волгоградцы одержали первую победу в сезоне, а коллектив из Владивостока дважды проиграл. После этой игры «Ротор» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Луч», уступив в двух матчах на старте первенства, занимает 17-е место.
Рекорд посещаемости стадиона на матче ФНЛ был установлен в мае 2018 года. Встреча «Олимпиец» — «Луч-Энергия» собрала, согласно итоговому протоколу, 42 100 зрителей и стала самой посещаемой как в семилетней истории Футбольной национальной лиги, так и российского первого дивизиона.
Дмитрий Санников.