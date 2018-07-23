«Луч» проиграл на глазах 30 тысяч зрителей

На «Волгоград Арене» присутствовали 30611 зрителей. Волгоградцы одержали первую победу в сезоне, а коллектив из Владивостока дважды проиграл. После этой игры «Ротор» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Луч», уступив в двух матчах на старте первенства, занимает 17-е место.