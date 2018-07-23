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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч» проиграл на глазах 30 тысяч зрителей

Владивостокский «Луч» в матче 2 тура Олимп Первенства ФНЛ проиграл волгоградскому «Ротору» со счетом 0: 1, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Единственный мяч во встрече на 73 минуте забил Александр Коротаев.

На «Волгоград Арене» присутствовали 30611 зрителей. Волгоградцы одержали первую победу в сезоне, а коллектив из Владивостока дважды проиграл. После этой игры «Ротор» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Луч», уступив в двух матчах на старте первенства, занимает 17-е место.

Рекорд посещаемости стадиона на матче ФНЛ был установлен в мае 2018 года. Встреча «Олимпиец» — «Луч-Энергия» собрала, согласно итоговому протоколу, 42 100 зрителей и стала самой посещаемой как в семилетней истории Футбольной национальной лиги, так и российского первого дивизиона.

Дмитрий Санников.

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