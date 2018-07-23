В воскресной школе хабаровчанам бесплатно покажут фильм
Фильм «Крещение Руси» смогут посмотреть хабаровчане в воскресной школе Христорождественского собора 28 июля.
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Фильм «Крещение Руси» смогут посмотреть хабаровчане в воскресной школе Христорождественского собора 28 июля.
Присоединиться к кинолекторию, приученном к празднованию 1030-летия Крещения Руси, приглашают всех верующих краевой столицы.
После просмотра хабаровчане обсудят фильм за чашкой чая и поговорят со священником. Показ начнется в 14:30. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на