В воскресной школе хабаровчанам бесплатно покажут фильм

Присоединиться к кинолекторию, приученном к празднованию 1030-летия Крещения Руси, приглашают всех верующих краевой столицы.

После просмотра хабаровчане обсудят фильм за чашкой чая и поговорят со священником. Показ начнется в 14:30. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.