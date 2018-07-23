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03:06 (мск), источник: Вести Приморье

Пусан становится ближе к Владивостоку

Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским городом Пусан. Полеты в один из мегаполисов Страны утренней свежести начала выполнять корейская авиакомпания Eastar Jet. В августе к числу перевозчиков на южнокорейском направлении присоединится еще одна компания — Air Busan. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, маршрут Eastar Jet в Пусан будут обслуживать воздушные суда Boeing 737−800. Рейс будет выполняться ежедневно, кроме понедельника.

«C открытием данного рейса число вылетов на этом направлении выросло до 12 в неделю. Ранее на этом направлении выполняла рейсы только авиакомпания «Аврора», -рассказали в пресс-службе.

Отметим, в данный момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют семь перевозчиков: три российских — «Аврора», S7 Airlines и «Якутия», и четыре южнокорейских — Korean Air, JEJU air, T’way Air и Eastar Jet.

Добавим, в августе к авиакомпаниям, курсирующим из Приморья в Южную Корею и обратно, присоединится Air Busan. Перевозчик также запустит прямое авиасообщение между Владивостоком и Пусаном. Предполагается, что рейс будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Маршрут будет обслуживаться на воздушных судах Airbus 320.

Отметим, в 2018 году к маршрутам, существующим на южнокорейском направлении, — в Сеул, Пусан, Янъян и Чхонджу, добавились также рейсы в Тэгу и Муан.

Напомним, Республика Корея — стратегический партнер Приморья на туристском направлении. За последние несколько лет турпоток из этой страны в край вырос в несколько раз. Если в 2015 году гостями региона стали около 30 тысяч южнокорейских путешественников, то в 2016 году край посетили уже более 50 тысяч граждан этого государства, а по итогам 2017 года турпоток из этой страны превысил 100 тысяч человек и был признан рекордным за последние 10 лет.

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