Названы главные смертельные угрозы человечеству в XXI веке
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
«Сейчас основная беда, отчего умирают люди по всей планете, это неинфекционные заболевания, пока еще в топе стоят
Она отметила, что во многих странах технологии лечения и профилактики
«К победе над неинфекционными заболеваниями весь мир прилагает усилия, и этому доказательство то, что растет продолжительность жизни. У нас (в России) — 72 (года) с лишним стало, а Европа живет более 80 лет, и это говорит о том, что мы
Есть несколько причин того, что рак в XXI веке стал одной из основных причин смертности, считает председатель Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), профессор Сергей Тюляндин.
«Во-первых, в развитых странах лучшая диагноста, а вторая причина — это старение населения. Потому что рак — это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни здоровых людей, шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает», — сказал РИА Новости Тюляндин.
Он также отметил, что в развивающихся странах причинами увеличения количества больных онкологией являются изменения характера питания, изменения активности и загрязнение окружающей среды.
«Питание может быть одним из факторов увеличения риска развития злокачественной опухоли. Это связано с тем, что мы меньше едим растительной пищи, больше белковой, богатой жирами, углеводами. Ожирение сейчас является, по сути, эпидемией в развитых странах, и в тех, которые являются развивающимися, например, как в Китае. Это и риск развития злокачественных опухолей», — уточнил Тюляндин.
Полностью избавиться от рака как от проблемы, по словам Тюляндина, пока невозможно. Хотя в ближайшей перспективе будут локальные победы, врачи научатся лечить рак на разных стадиях и распознавать его раньше, чем это возможно сейчас.
«Рак — это ослабление контроля репаративных способностей нашего ДНК, в результате наш геном накапливает мутацию, в результате чего запускается злокачественный процесс. Мы можем справиться с возникновением опухоли, вылечить ее, но
Еще одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, по оценкам ВОЗ, остается ВИЧ: на сегодняшний день он унес более 35 миллионов человеческих жизней. На конец 2016 года в мире насчитывалось примерно 36,7 миллиона человек с
Во всех странах мира уже более 30 лет ведутся масштабные исследования по созданию средств борьбы с
«Можно предположить, что к концу столетия мы действительно справимся с ВИЧ и СПИДом. Ключевым компонентом будет создание эффективной вакцины против ВИЧ. Нынешние кандидатные вакцины защищают лишь 30% людей. Этого не достаточно. Вакцина должна защищать не меньше 70−80% людей, чтобы быть эффективной», — рассказал Карамов.
Такие препараты будут созданы в ближайшие 10−12 лет. «Не исключено, что они уже есть, просто еще не проведены испытания, которые бы доказали их эффективность», — пояснил Карамов.