Дорожная разметка во Владивостоке будет отвечать мировым стандартам

С конца апреля специалисты нанесли на дороги краевого центра 84 километра сплошных линий и более 130 километров прерывистых, и около тысячи квадратных метров различных элементов дорожной разметки: островков безопасности, стоп-линий, стрелок и т. д. Яркой разметкой со светоотражающими элементами украсили более 80 улиц приморской столицы.

Особое внимание — пешеходным переходам. На улицах города обновили уже несколько тысяч квадратных метров «зебр». Только с начала июля на дорогах Владивостока появилось 366 новых, ярких полос на пешеходных переходах на улицах Нерчинская, Шилкинская, Котельникова, проспект 100-летия Владивостока, Камский переулок, Ладыгина, Поселковая, Луговая, Всеволода Сибирцева, Харьковская, Калинина, Некрасовская, Авроровская, Жигура, Ильичева, Вострецова, Военное шоссе и т. д. Наряднее стала гостевая трасса — бригады СГТ обновляют разметку на трассе Седанка-Патрокл.

Дорожную разметку на улицы города начали наносить не только краской, но и термопластиком, в этих работах задействована специальная техника Borum, которую отремонтировали этой весной. За минувшие выходные разметку термопластиком нанесли на Народном проспекте. Использование термопластика — мировая практика, этот материал гораздо долговечнее и практичнее, но при этом требуется четкое соблюдение технологии проведения работ.