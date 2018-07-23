Приморских школьников проверят на алкоголь, табак и наркотики

Источник: РИА "Новости"

Директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин пояснил, что медосмотры будут проводить врачи психиатры-наркологи на основе социально-психологического тестирования учащихся, попавших в группу риска.

По информации директора департамента образования и науки Приморского края Надежды Кочуровой, тестирование было проведено в апреле этого года во всех муниципальных образованиях — в 420 школах, 30 профессиональных образовательных организациях и в вузах — МГУ имени Невельского, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, Российская таможенная академия и Приморская сельхозакадемия.

Надежда Кочурова рассказала, что большинство учащихся информированы о последствиях употребления запрещенных веществ. Так, 82,9% опрошенных знают о вероятности преждевременной смерти вследствие употребления наркотиков, 76,8% — знают о влиянии наркотиков на центральную нервную систему, 72,2% — о возможности личностной деградации, 71,9% — об искажении социального поведения из-за употребления психоактивных веществ, 71,5% — знают о возможности развития серьезных заболеваний", — сообщила глава департамента.

В результате социально-психологического исследования были выявлены две «группы риска».

Так, к первой группе риска относятся учащиеся, демонстрирующие признаки высокой вероятности приобщения к алкогольной зависимости, а ко второй — к наркотической. Именно подростков, попавших в эти группы, будут осматривать.