Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 самых популярных в России пород кошек. Часть 1
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Наталья Сенчукова в «цветочном» платье выступила на концерте
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
“Зачем целоваться с женщиной?”: Лобода возмутила фанатов
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
04:02 (мск), источник: Восток Медиа

Приморских школьников проверят на алкоголь, табак и наркотики

В школах, средних и высших учебных заведениях Приморья проведут медицинские осмотры для выявления раннего потребления запрещённых веществ, сообщает РИА «Восток-Медиа». Среди подростков выявят употребляющих наркотики, алкоголь и никотин.

Источник: РИА "Новости"

Директор краевого департамента здравоохранения Андрей Кузьмин пояснил, что медосмотры будут проводить врачи психиатры-наркологи на основе социально-психологического тестирования учащихся, попавших в группу риска.

По информации директора департамента образования и науки Приморского края Надежды Кочуровой, тестирование было проведено в апреле этого года во всех муниципальных образованиях — в 420 школах, 30 профессиональных образовательных организациях и в вузах — МГУ имени Невельского, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, Российская таможенная академия и Приморская сельхозакадемия.

Надежда Кочурова рассказала, что большинство учащихся информированы о последствиях употребления запрещенных веществ. Так, 82,9% опрошенных знают о вероятности преждевременной смерти вследствие употребления наркотиков, 76,8% — знают о влиянии наркотиков на центральную нервную систему, 72,2% — о возможности личностной деградации, 71,9% — об искажении социального поведения из-за употребления психоактивных веществ, 71,5% — знают о возможности развития серьезных заболеваний", — сообщила глава департамента.

В результате социально-психологического исследования были выявлены две «группы риска».

Так, к первой группе риска относятся учащиеся, демонстрирующие признаки высокой вероятности приобщения к алкогольной зависимости, а ко второй — к наркотической. Именно подростков, попавших в эти группы, будут осматривать.

Как пояснил Андрей Кузьмин, сейчас идет закупка расходных материалов для лабораторных исследований, на это предусмотрено более 4,5 миллионов рублей в краевом бюджете. Сами медосмотры начнутся в сентябре с началом учебного года.

Все новости региона
 Приморцам пообещали невыносимую жару
Блондинка из Приморья стала самой красивой девушкой в мире
Финансовая G20 назвала главные риски мировой экономики
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
Фигуристка Медведева: В Канаде мне открылся новый мир
Правозащитники из Walk Free насчитали в мире 40 миллионов рабов
ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально
Посол США в России отказался уходить в отставку
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь