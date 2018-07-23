«Спартак» не пустили в Единую лигу ВТБ
Баскетбольная элита России не хочет летать на Дальний Восток.
Баскетбольная элита России не хочет летать на Дальний Восток.
На состоявшемся в конце минувшей в Москве заседании совета Единой лиги ВТБ (ЕЛ ВТБ) клубу «Спартак-Приморье отказали в приеме в элиту баскетбола России и Восточной Европы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Федерацию баскетбола России.
Совет под председательством почетного президента Сергея Иванова 20 июля рассматривал кандидатуры для вступления в лигу. После предварительного анализа претендентами оставалось два клуба: четырехкратный чемпион Польши «Зелена-Гура» и трехкратный победитель суперлиги «Спартак-Приморье». Предпочтение было отдано полякам.
Поэтому можно предположить, что баскетбольные гранды просто не хотят летать на Дальний Восток для проведения официальных матчей. А ведь тот же Сергей Иванов часто и с удовольствием бывает во Владивостоке на мероприятиях ВЭФа, а также позиционирует себя ярым сторонником защиты дальневосточного леопарда.
РИА VladNews напоминает, что инициатором выхода баскетбольной команды «Спартак-Приморье» в ЕЛ ВТБ выступил минувшей весной врио губернатора края Андрей Тарасенко. Об этом глава региона заявил во время майской встречи с игроками и тренерами команды, занявшей первое место в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд суперлиги.
Поэтому наши спортсмены в предстоящем сезоне вновь будут играть в первом баскетбольной дивизионе страны.