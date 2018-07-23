«Спартак» не пустили в Единую лигу ВТБ

На состоявшемся в конце минувшей в Москве заседании совета Единой лиги ВТБ (ЕЛ ВТБ) клубу «Спартак-Приморье отказали в приеме в элиту баскетбола России и Восточной Европы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Федерацию баскетбола России.

Совет под председательством почетного президента Сергея Иванова 20 июля рассматривал кандидатуры для вступления в лигу. После предварительного анализа претендентами оставалось два клуба: четырехкратный чемпион Польши «Зелена-Гура» и трехкратный победитель суперлиги «Спартак-Приморье». Предпочтение было отдано полякам.

По словам бывшего министра обороны РФ и экс-главы администрации президента России, а ныне специального представителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, владивостокской команде отказали из-за спорткомплекса «Олимпиец», который не соответствует минимальным требованиями лиги по необходимой вместимости зрителей в 1,1 тысячи человек. Хотя руководство нашего клуба предложило компромиссный вариант с провидением домашних игр «Спартака-Приморье» на «Фетисов Арене» с ее вместимостью в 5,5 тысяч болельщиков. Ведь этот зал удовлетворил даже взыскательную Международную теннисную ассоциацию на матче за Кубок Дэвиса летом 2015 года.

Поэтому можно предположить, что баскетбольные гранды просто не хотят летать на Дальний Восток для проведения официальных матчей. А ведь тот же Сергей Иванов часто и с удовольствием бывает во Владивостоке на мероприятиях ВЭФа, а также позиционирует себя ярым сторонником защиты дальневосточного леопарда.

РИА VladNews напоминает, что инициатором выхода баскетбольной команды «Спартак-Приморье» в ЕЛ ВТБ выступил минувшей весной врио губернатора края Андрей Тарасенко. Об этом глава региона заявил во время майской встречи с игроками и тренерами команды, занявшей первое место в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд суперлиги.