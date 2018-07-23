Еще 15 автобусов на газе привезут в Хабаровск осенью
Парк обновляют как коммерсанты, так и муниципалы.
Парк обновляют как коммерсанты, так и муниципалы.
В Хабаровске коммерческие перевозчики постепенно избавляются от автохлама: только за последние десять дней на маршруты № 21 и № 35 вышло более десяти новых машин на газе. Деньги в современный транспорт вкладывают и муниципалы — очередная поставка автобусов ожидается осенью. О модернизации общественного транспорта в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник профильного управления администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
«Сейчас у нас 158 единиц нового транспорта — треть всех коммерческих перевозчиков обновили свой подвижной состав, и этот процесс продолжается. Муниципальный транспорт также ожидает обновление: мы заключили контракт и в конце сентября получим 15 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе», — отметил Сергей Суковатый.
О реакции горожан на обновление транспорта власти судят по жалобам, поступающим в мэрию.
«Стало меньше вопросов [по поводу] конфликтов экипажей с пассажирами: есть камера, она все пишет. Меньше стало и жалоб на санитарное состояние внутри салона», — добавил начальник управления транспорта мэрии Хабаровска.