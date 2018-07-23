В Приморье родилась первая на Дальнем Востоке зебра

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Радостную новость владельцы зверинца сообщили на своей странице в Instagram. Руководство уверяет, что малышка, появившаяся на свет, — первая зебра, родившаяся на дальневосточной земле. Радостное событие случилось рано утром в пятницу, 20 июля, однако представители зоопарка сообщили о пополнении в семье зебр только вечером в воскресенье, 22 июля.

«Зебра Зоя родила первую зебру в истории Сибири и Дальнего Востока. Это долгожданная малышка, ведь беременность у зебр длится 1 год. Зоя справилась самостоятельно, и на свет появилась чудесная девочка. Назвали мы её Александра. Малышка уже крепко стоит на ногах, мамочка её кормит и оберегает. Они гуляют в открытом вольере, и посетители могут за ними наблюдать», — рассказали в зоопарке.