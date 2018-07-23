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04:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Дальний Восток отличился ценами на бензин

За вторую неделю июля снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 28 центрах субъектов России, сообщает DEITA. RU.

Источник: Reuters

По данным Росстата, более всего цены на него снизились в Рязани — на 1 процент, Владимире — на 0,8 процента, Петрозаводске — на 0,7 процента. В шести городах страны отмечалось увеличение цен на бензин. Более всего он подорожал в Якутске — на 0,9 процента.

Что касается Владивостока, согласно данным Росстата, то здесь цены почти не изменились. Средняя стоимость автомобильного бензина составляет 43 рубля 38 копеек. При этом цена за 1 литр Аи-92 — 42 рубля 10 копеек, Аи-95 — 43 рубля 56 копеек, Аи-98 — 46 рублей 34 копейки. Литр дизельного топлива на заправках приморской столицы можно приобрести за 45 рублей 80 копеек.

Екатерина Лапкина.

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