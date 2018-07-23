Дальний Восток отличился ценами на бензин

По данным Росстата, более всего цены на него снизились в Рязани — на 1 процент, Владимире — на 0,8 процента, Петрозаводске — на 0,7 процента. В шести городах страны отмечалось увеличение цен на бензин. Более всего он подорожал в Якутске — на 0,9 процента.