До 5 августа перекрыт участок ул. Ленина
Очередной участок на улице Ленина перекрыт для движения транспорта. С сегодняшнего дня и до 5 августа водители не смогут проехать по участку от ул. Парижской Коммуны до ул. Вейнбаума.
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Очередной участок на улице Ленина перекрыт для движения транспорта. С сегодняшнего дня и до 5 августа водители не смогут проехать по участку от ул. Парижской Коммуны до ул. Вейнбаума.
В связи с этим дорожные знаки «Движение запрещено» появятся на ул. Ленина от ул. Парижской Коммуны до ул. Сурикова, а также на участке от ул. Сурикова до ул. Вейнбаума. Сквозной проезд по ул. Сурикова и ул. Вейнбаума будет возможен, рассказали в
Однако, движение по ул. Парижской Коммуны на период этого ограничения снова будет односторонним.
Ограничение продлится с 24.00 23 июля до 24.00 5 августа.