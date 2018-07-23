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05:03 (мск), источник: НИА Красноярск

До 5 августа перекрыт участок ул. Ленина

Очередной участок на улице Ленина перекрыт для движения транспорта. С сегодняшнего дня и до 5 августа водители не смогут проехать по участку от ул. Парижской Коммуны до ул. Вейнбаума.

Источник: НИА Красноярск

В связи с этим дорожные знаки «Движение запрещено» появятся на ул. Ленина от ул. Парижской Коммуны до ул. Сурикова, а также на участке от ул. Сурикова до ул. Вейнбаума. Сквозной проезд по ул. Сурикова и ул. Вейнбаума будет возможен, рассказали в пресс-службе города.

Однако, движение по ул. Парижской Коммуны на период этого ограничения снова будет односторонним.

Ограничение продлится с 24.00 23 июля до 24.00 5 августа.

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