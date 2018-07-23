До 5 августа перекрыт участок ул. Ленина

В связи с этим дорожные знаки «Движение запрещено» появятся на ул. Ленина от ул. Парижской Коммуны до ул. Сурикова, а также на участке от ул. Сурикова до ул. Вейнбаума. Сквозной проезд по ул. Сурикова и ул. Вейнбаума будет возможен, рассказали в пресс-службе города.