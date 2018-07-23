Под Иркутском откроют экологическую деревню для бывших заключенных

Одновременно в доме площадью 118 кв. м могут жить 10−15 человек. Есть хозяйственные постройки, баня. Духовную помощь в реализации проекта оказывает Иркутская епархия Русской православной церкви: протоиерей Евгений Старцев будет отбирать для проекта людей, которые выпускаются из колоний №№ 3, 19 и 15 (или 4).

По словам директора Светланы Деркунской, меморандум проекта — «Становись живым». Предполагается, что бывшие осужденные будут жить в этом центре и помогать сотрудникам Ангарского лесхоза ухаживать за прибайкальским лесом: расчищать завалы, высаживать новые деревья и т. д. Кроме того, лесхоз хочет устроить лесопитомник по выращиванию саженцев, там тоже нужны рабочие руки. Недалеко от этого места есть заброшенная ферма, которую бывшие осужденные могут возродить для своего пропитания.

Как заявила Светлана Деркунская, задача проекта — из первой партии поселенцев вырастить пять специалистов, бригадиров, которые потом смогут со своей командой таких же людей, вышедших на свободу, работать в других лесхозах по всей Иркутской области. Таким образом будут созданы экологические социальные деревни, в которых люди смогут заниматься возрождением леса и сельским хозяйством. В такой деревне освободившийся из мест лишения свободы гражданин, не имеющий жилья и работы, мог бы проходить длительную программу ресоциализации. А потом, возможно, получить земельный участок и построить свой дом.

По данным фонда, через который только за 2017 год прошло более 600 человек, после такой реабилитации шансы устроиться на работу и вернуться в нормальную жизнь у человека с судимостью увеличиваются в три раза.