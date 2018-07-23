В Ангарске возле перинатального центра открыли скульптуру «Семья»

Об этом сообщает пресс-службе ЗАГС по Иркутской области. На открытии был проведён обряд имянаречения, свидетельства о рождении детей вручили семьям Гедровых, Гоманковых, Максимовых, Поповых и многодетной семье Кузнецовых, у которых родился четвёртый ребёнок — сын Иван.

После праздника имянаречения молодые отцы посадили большую ель в сквере, став основоположниками хорошей традиции высаживать деревья рядом с перинатальным центром по случаю рождения ребёнка.