В Ангарске возле перинатального центра открыли скульптуру «Семья»
Скульптура «Семья» в сквере «Аистёнок» открылась 20 июля 2018 года рядом с Ангарским перинатальным центром.
Скульптура «Семья» в сквере «Аистёнок» открылась 20 июля 2018 года рядом с Ангарским перинатальным центром.
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После праздника имянаречения молодые отцы посадили большую ель в сквере, став основоположниками хорошей традиции высаживать деревья рядом с перинатальным центром по случаю рождения ребёнка.
Во время праздника молодые родители получили из рук главы мэра Ангарска Сергея Петрова свидетельства о рождении детей, были удостоены поздравительных адресов администрации Ангарского городского округа и отмечены памятными подарками.