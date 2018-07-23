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05:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Ангарске возле перинатального центра открыли скульптуру «Семья»

Скульптура «Семья» в сквере «Аистёнок» открылась 20 июля 2018 года рядом с Ангарским перинатальным центром.

Об этом сообщает пресс-службе ЗАГС по Иркутской области. На открытии был проведён обряд имянаречения, свидетельства о рождении детей вручили семьям Гедровых, Гоманковых, Максимовых, Поповых и многодетной семье Кузнецовых, у которых родился четвёртый ребёнок — сын Иван.

После праздника имянаречения молодые отцы посадили большую ель в сквере, став основоположниками хорошей традиции высаживать деревья рядом с перинатальным центром по случаю рождения ребёнка.

Во время праздника молодые родители получили из рук главы мэра Ангарска Сергея Петрова свидетельства о рождении детей, были удостоены поздравительных адресов администрации Ангарского городского округа и отмечены памятными подарками.

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