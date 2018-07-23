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05:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы крайне недовольны дорогой на популярный пляж

Состояние дорог к популярным пляжам приморья людям не нравится, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Нарекания у водителей вызывают дороги в Ливадию после Артема. Также люди возмущены длительным отсутствием ремонта участка дороги на «Земле леопарда» в сторону Славянки и Андреевки.

«Адские горки с трамплинами и марианскими впадинами. Объездные сделали в местах, где ремонтируют мосты, но вот только никто их не ремонтирует. Шкотовский тещин язык — в яму машина помещается полностью» — утверждают автолюбители в сообществе DPScontrol.

«С Ливадии до Владивостока дорога норм. За 2 часа доехали спокойно», — опровергают мнение автора поста некоторые комментаторы.

Василий Кучин.

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