Приморцы крайне недовольны дорогой на популярный пляж

Нарекания у водителей вызывают дороги в Ливадию после Артема. Также люди возмущены длительным отсутствием ремонта участка дороги на «Земле леопарда» в сторону Славянки и Андреевки.

«Адские горки с трамплинами и марианскими впадинами. Объездные сделали в местах, где ремонтируют мосты, но вот только никто их не ремонтирует. Шкотовский тещин язык — в яму машина помещается полностью» — утверждают автолюбители в сообществе DPScontrol.