Последняя рабочая неделя июля в Красноярске будет нежаркой. В город придут по-осеннему прохладные ночи
Дневная температура воздуха едва будет преодолевать отметку в +20 °C, почти ежедневно в прогнозе значатся дожди.
Дневная температура воздуха едва будет преодолевать отметку в +20 °C, почти ежедневно в прогнозе значатся дожди.
Новая рабочая неделя не порадует жителей Красноярска жаркой погодой: температура воздуха едва будет преодолевать отметку в +20 °C, почти ежедневно в прогнозе значатся дожди. При этом солнце будет постоянно прятаться за облаками, самым ясным днем должен стать четверг.
Теплее всего будет в начале недели: с понедельника по среду разные синоптики обещают от +23 до +26 °C. В четверг ожидается +20.. +21 °C, а в пятницу Гидрометцентр прогнозирует лишь +19 °C. Ночная температура также будет постепенно понижаться: с +13 °C в начале недели до +9.. +11 °C к выходным. Они тоже не будут жаркими.
Ветер будет постоянно менять свое направление: в начале недели он будет дуть с востока и
Согласно предварительным данным, на следующей неделе погода в Красноярске будет переменчивой: прохладные дни будут чередоваться с жаркими. Так, gismeteo.ru прогнозирует во вторник днем лишь +15 °C, а в четверг — до +31 °C.