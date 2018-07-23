Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 самых популярных в России пород кошек. Часть 1
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Катя Гордон показала редкое фото младшего сына
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
“Зачем целоваться с женщиной?”: Лобода возмутила фанатов
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
05:26 (мск), источник: Newslab.ru

Последняя рабочая неделя июля в Красноярске будет нежаркой. В город придут по-осеннему прохладные ночи

Дневная температура воздуха едва будет преодолевать отметку в +20 °C, почти ежедневно в прогнозе значатся дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 757 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Новая рабочая неделя не порадует жителей Красноярска жаркой погодой: температура воздуха едва будет преодолевать отметку в +20 °C, почти ежедневно в прогнозе значатся дожди. При этом солнце будет постоянно прятаться за облаками, самым ясным днем должен стать четверг.

Теплее всего будет в начале недели: с понедельника по среду разные синоптики обещают от +23 до +26 °C. В четверг ожидается +20.. +21 °C, а в пятницу Гидрометцентр прогнозирует лишь +19 °C. Ночная температура также будет постепенно понижаться: с +13 °C в начале недели до +9.. +11 °C к выходным. Они тоже не будут жаркими.

Ветер будет постоянно менять свое направление: в начале недели он будет дуть с востока и северо-востока, затем — с запада и юга. Сильных порывов не ожидается.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе погода в Красноярске будет переменчивой: прохладные дни будут чередоваться с жаркими. Так, gismeteo.ru прогнозирует во вторник днем лишь +15 °C, а в четверг — до +31 °C.

Все новости региона
 На Дубровинского фура сбила двух нарушителей: пешеходы получили...
Последняя рабочая неделя июля в Красноярске будет нежаркой. В город...
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально
Посол США в России отказался уходить в отставку
17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы
Госдеп США: Помпео и Лавров обсудили нарушения России в Сирии
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь