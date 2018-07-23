Последняя рабочая неделя июля в Красноярске будет нежаркой. В город придут по-осеннему прохладные ночи

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Новая рабочая неделя не порадует жителей Красноярска жаркой погодой: температура воздуха едва будет преодолевать отметку в +20 °C, почти ежедневно в прогнозе значатся дожди. При этом солнце будет постоянно прятаться за облаками, самым ясным днем должен стать четверг.

Теплее всего будет в начале недели: с понедельника по среду разные синоптики обещают от +23 до +26 °C. В четверг ожидается +20.. +21 °C, а в пятницу Гидрометцентр прогнозирует лишь +19 °C. Ночная температура также будет постепенно понижаться: с +13 °C в начале недели до +9.. +11 °C к выходным. Они тоже не будут жаркими.

Ветер будет постоянно менять свое направление: в начале недели он будет дуть с востока и северо-востока, затем — с запада и юга. Сильных порывов не ожидается.