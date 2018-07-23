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05:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Автомобилистам перекрыли въезд на набережную Енисея

Нововведение будет действовать постоянно.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске закрыли для автомобилей въезд на набережную Енисея с ул. Дубровинского в районе ул. Сурикова. В городской администрации пообещали, что это нововведение будет действовать постоянно. На участке выставлены дорожные знаки и бетонные блоки.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Красноярска займется благоустройством набережной от Речного вокзала до «Галереи Енисей». Парковку сохранят только около речвокзала, здания по ул. Дубровинского, 1А и галереи «Синема парк». Городские власти собираются контролировать порядок на этих участках, запрещать курить кальяны и заниматься торговлей.

Добавим, что после благоустройства машины можно оставить либо между Речным вокзалом и ТЦ «Енисей-батюшка», либо между ТЦ и «Галереей Енисей».

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