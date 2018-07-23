Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В клетку он больше не вернется!» История одной собаки из приюта
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
5 видов пилинга, о которых ты, скорее всего, не слышала
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
“Зачем целоваться с женщиной?”: Лобода возмутила фанатов
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
05:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС прошёл выпускной

Получили дипломы в Красноярске, после чего разъедутся по всей России. В единственной в Сибири пожарно-спасательной академии МЧС прошёл выпускной.

Построение не случайно начинается с выноса флага России. Эти выпускники — молодые офицеры, которые пополнят ряды МЧС. Пять лет 98 человек учились на факультете пожарной безопасности. Кроме профильных предметов, например, тактики тушения пожаров, изучали математику, психологию. Последняя, кстати, очень пригодилась многим. Денису Шишину 22 года. В прошлом году он стал участником ликвидации последствий серьёзного наводнения в Приморье. Молодой человек помогал тем людям, которые буквально лишились всего.

«Всё грязное, мебель, паласы — всё промокшее. И сидит бабушка, которая смотрит на тебя и не знает, что делать. У неё в глазах пустота, жизнь кончилась. Стараешься объяснять ей, что всё хорошо, мы поможем. Выносишь и сушишь вещи, печку протапливаешь. Внутренне переживания очень сильно ощущались», — вспоминает выпускник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Денис Шишин.

Сибирская пожарно-спасательная академия отмечает десятилетний юбилей. Этот выпуск стал пятым по счёту. Кадры готовят не только для Красноярского края, но и для всей Сибири. Пожарно-спасательная академия является единственной в СФО.


«Это не просто пожарные. Это организаторы комплексных мероприятий по спасению и при пожарах, и на воде, и в других территориях», — отметил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

После получения дипломов этих молодых людей ждёт уже совсем другая жизнь. Некоторые из них отправятся за пределы Сибирского федерального округа. Кто-то отправится на Дальний Восток, кто-то — в европейскую часть России.

Владимир БОГОМОЛОВ.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса. Видео
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально
Посол США в России отказался уходить в отставку
17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы
Госдеп США: Помпео и Лавров обсудили нарушения России в Сирии
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь