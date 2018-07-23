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05:47 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцы снова заметили льва в пробке на главной трассе города

Хищника запечатлели на Некрасовском путепроводе.

Во Владивостоке горожане снова заметили льва, на этот раз хищника встретили в автомобильной пробке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Хищника запечатлели в пробке на Некрасовском петупроводе, ранее льва ко кличке Гефест уже замечали в центре города.

Многие владивостокцы обеспокоены, что дикие животные свободно гуляют по городу. Однако это уже не первый случай, когда больших кошек выгуливают, как домашних питомцев.

Так на Набережной Цесаревича прогуливалась знаменитая тигрица Алекса. Тигр гулял на поводке под наблюдением мужчины. Животное вело себя не агрессивно, однако проявляло интерес ко всему, что происходило вокруг.

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