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05:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Настоящий скандал: килограмм горбуши за день подорожал на 100 рублей

То, что случилось на сельскохозяйственной ярмарке во Владивостоке, вызвало возмущение горожан, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Ярмарка, которая после двухнедельного перерыва вновь развернулась на центральной площади краевого центра, поразила жителей своими ценами на некогда самую доступную красную рыбу — горбушу. Всего за день ее цена выросла почти на 100 рублей — еще в пятницу, 20 июля, горбуша продавалась по 100 рублей, а на следующий день стоила уже 195 «рэ» за кило.

Накануне в краевом департаменте сельского хозяйства сообщали, что на ярмарке на центральной площади Владивостока будет продаваться красная рыба, выловленная на реке Самарга и переработанная в Тернейском районе. По сообщению региональных властей, в рамках акции «Жителям Приморья — доступная приморская рыба от социально ответственной компании», свежезамороженная горбуша будет продаваться по цене100 рублей за килограмм. Причем акция инициирована компанией по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жителей доступной рыбой, как подчеркнули в краевом департаменте.

Но доступной красной рыбы из Тернейского района по озвученной цене хватило только на первый день работы ремарки.

«Прекрасная горбуша, — рассказала в беседе с DEITA.RU жительница Владивостока Ольга Михайловна. — Давненько уже ее не покупали — дорого, а тут сразу три рыбины взяла. Вначале даже не поверила, что такая цена горбуши, рядом-то продают по 210, 220 рублей и выше. Дрифтовая вообще стоит почти три сотни — 285 рублей.

Такая доступная горбуша нужна, я очень довольна, — сказала собеседница агентства.

Такого же мнения придерживались и другие жители, многие из которых не покупали красную рыбу уже несколько месяцев, из-за ее дороговизны.

«Очень дорогая стала рыба, — сказала житель Первомайского района Игорь. — Причем самое интересное, что за последние несколько лет дорогая рыба — чавыча, нерка, кижуч и кета тоже подорожали, но значительно меньше, чем горбуша. По правде сказать, она уже давно перестала быть самой доступной из красных рыб. И этот год не стал исключением, горбуша сейчас стоит столько, сколько в прошлом году стоила кета», — сказал собеседник.

Как известно, хорошие новости распространяются быстро — о дешевой горбуше на следующий день стало известно многим жителям, которые устремились на ярмарку.

«Ничего не понимаю, — удивленно произнесла одна из горожанок, — второй раз обхожу все прилавки с рыбой и не нашла горбушу по 100 рублей».

«А вы спросите Тернейскую и сразу найдете, — сказала проходившая мимо покупательница, — только стоит она уже в два раза дороже. Я тоже за этой горбушей приехала, стала искать по цене — ничего нет, спросила продавцов про приморскую — сказали, что есть, но уверяли, что стоит она 195 рублей за килограмм. Да сами посмотрите, — показала на лотки собеседница, — вот несколько прилавков — Терней, горбуша, ценник — 195 рублей».

Продавец на возмущенные вопросы жителей отвечала, что горбуша стоит итак дешевле —195 рублей и другой цены нет.

«Да я вчера брала здесь горбушу эту по 100, — отметила другая покупательница, — а почему сегодня она стоит в два раза дороже?».

Как выяснилось, в первый день работы ярмарки горбуша из Тернейского района, действительно продавалась по 100 рублей за килограмм.

По словам одного из поставщиков, дешевая рыба закончилась: всю доступную горбушу за 100 рублей продали в пятницу, а сейчас торгуют другой горбушей.

Такая информация вызвала у жителей недоумение и вполне резонные вопросы — если это одна и та же горбуша, то почему она вдруг так резко подорожала?

«Странно, эта красная рыба из Тернейского района почему-то так резко подняли цену? Если такой социальный ценник большая нагрузка и сильный убыток, зачем было делать кило по 100 рублей? — негодовали горожане. — Если везде горбуша продается минимум по 210 рублей, и то самая “дохленькая”, хорошая стоит дороже. И это дорого за горбушу».

«Все обещания накормить приморцев дешевой рыбой пока так и остаются обещаниями, — сказала жительница города Ольга Сергеевна. — Понятно, что цены устанавливают предприниматели и власти их контролировать не могут. Но надо же что-то делать, если обещали. Разговаривать с предпринимателями, находить какие-то пути, чтобы их заинтересовать — в убыток себе никто работать не будет. Вот та же ситуация с тернейской горбушей — мы бы купили ее и по 150 рублей за кило — это почти на 60−70 рублей дешевле, чем она продается. Но тогда такой бы рыбы хватило на два дня ярмарки», — сказала собеседница.

И с этим мнением согласилось большинство.

«Сегодня 100 рублей за килограмм горбуши — какая-то популистская цена, — отметил еще один собеседник агентства. —Конечно, для нас это намного лучше, чем, к примеру, по 150 рублей. Но если такой доступной рыбы не хватает даже на два дня работы ярмарки, то надо этот вопрос как-то решать, чтобы не получилось так — «заманушку» показали и все.

Такая «доступная» рыба разочаровала на ярмарке многих. Все ждут следующую пятницу — чтобы успеть купить дешевую горбушу, только вот никто не знает, «навсегда» она закончилась или еще выловят.

В целом цены на рыбу (указаны за килограмм) не отличались от двухнедельной давности. Отметим, что социальные ценники на навагу (60 рублей), сельдь (60−70 рублей) присутствовали практически на всех прилавках с рыбой.

Горбуша — 195, 210, 220, 245 и 285 рублей, нерка — 345, 380 рублей, кижуч и сима по одной цене в 310 рублей, палтус — от 630 до 650 рублей. Кальмар — 195, 210 и 230 рублей, лакедра — 250 и 280 рублей, корюшка — от 150 рублей.

На этой неделе сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади Владивостока будет работать в пятницу и субботу.

Инна Эстрина.

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