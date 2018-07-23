Лето закончилось? В Омск пришли дожди и холод
В понедельник, 23 июля, рабочая неделя в Омске началась с сильного дождя и непривычно низкой для июля температуры — всего 11 градусов тепла.
В понедельник, 23 июля, рабочая неделя в Омске началась с сильного дождя и непривычно низкой для июля температуры — всего 11 градусов тепла.
Впрочем, не смотря на осеннюю погоду, которая наблюдается сейчас, лето в Омск еще вернется. Так, по данным официального сайта
На 25 июля синоптики уже прогнозируют потепление до +26.
По данным открытых