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06:05 (мск), источник: СуперОмск

Лето закончилось? В Омск пришли дожди и холод

В понедельник, 23 июля, рабочая неделя в Омске началась с сильного дождя и непривычно низкой для июля температуры — всего 11 градусов тепла.

Впрочем, не смотря на осеннюю погоду, которая наблюдается сейчас, лето в Омск еще вернется. Так, по данным официального сайта Обь-Иртышского гидрометеоцентра, небольшого потепления стоит ждать уже 24 июля: воздух прогреется до +18 — +20.

На 25 июля синоптики уже прогнозируют потепление до +26.

По данным открытых интернет-источников теплеть в Омске начнет позднее, со среды, 25 июля, и концу недели снова установится жаркая летняя погода.

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