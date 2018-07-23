Лето закончилось? В Омск пришли дожди и холод

Впрочем, не смотря на осеннюю погоду, которая наблюдается сейчас, лето в Омск еще вернется. Так, по данным официального сайта Обь-Иртышского гидрометеоцентра, небольшого потепления стоит ждать уже 24 июля: воздух прогреется до +18 — +20.