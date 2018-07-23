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06:04 (мск), источник: Newslab.ru

На Дубровинского фура сбила двух нарушителей: пешеходы получили многочисленные травмы (видео)

Все произошло ночью 23 июля в районе дома № 45, неподалеку от надземного перехода через оживленную улицу.

Ночью 23 июля на улице Дубровинского в Красноярске грузовик Hyundai сбил двух мужчин 35 и 42 лет. Как рассказали Newslab.ru очевидцы, ДТП произошло в начале первого часа ночи в районе дома № 45 по улице Дубровинского, неподалеку от надземного перехода через оживленную улицу.

Грузовик под управлением трезвого водителя ехал со стороны Николаевского моста в направлении Коммунального. В этот момент проезжую часть перебегали двое мужчин. В результате ДТП они получили многочисленные травмы: одного госпитализировали в БСМП, другого — в краевую больницу.

Фура сбила 2 человек на дубровинского.

Почему пешеходы не воспользовались мостом, чтобы перейти дорогу, неизвестно. Не исключено, что они пытались поймать такси.

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