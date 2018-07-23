Во Владивостоке перекроют участок дороги на улице Фадеева
Ремонтные работы продлять до 31 июля.
Ремонтные работы продлять до 31 июля.
Ремонтные работы продлят до 31 июля.
Как стало известно, ремонтные работы на перекрёстке улиц Сахалинская и Фадеева, проходившие ещё в начале июля, не были закончены в назначенный срок.
Участок дороги остался в непригодном для проезда виде, именно поэтому было принято решение продлить ремонтные работы до 31 июля.
На тепловом участке Сахалинской и Фадеева работы по прокладке труб продлили до 25 августа.
Отметим, объехать ремонтирующуюся часть дороги можно по Сахалинской, Фадеева, а также по улице Борисенко.