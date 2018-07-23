Во Владивостоке перекроют участок дороги на улице Фадеева

Ремонтные работы продлят до 31 июля.

Как стало известно, ремонтные работы на перекрёстке улиц Сахалинская и Фадеева, проходившие ещё в начале июля, не были закончены в назначенный срок.

Участок дороги остался в непригодном для проезда виде, именно поэтому было принято решение продлить ремонтные работы до 31 июля.

На тепловом участке Сахалинской и Фадеева работы по прокладке труб продлили до 25 августа. Из-за этого, проезд, возможно, будет перекрыт ещё месяц.