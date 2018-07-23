Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назначил Пескова на новую должность - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
5 видов пилинга, о которых ты, скорее всего, не слышала
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Что считать недоливом на АЗС и как добиться правды
Медведева вышла замуж за иностранца
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
06:09 (мск), источник: НИА Владивосток

Видовую площадку оборудуют на озере Ханка в Приморье

Более 6 миллионов рублей направили на ремонт четырех дворов в селе Камень-Рыболов Ханкайского района. Работы проведут в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в администрации Камень-Рыболова, сейчас подрядные организации готовятся к асфальтированию дворовых проездов по адресам: Октябрьская, 1−3 и Трактовая, 4а.

«Техника снимает старый асфальт, бордюр, делается щебеночное основание, параллельно рабочие укладывают бордюрный камень», — пояснил глава поселения Дмитрий Петров.

Кроме дворов в селе создадут и видовую площадку в районе озера Ханка — популярное место отдыха жителей. Здесь, по замыслу архитекторов, появится благоустроенная зона отдыха с парковкой.

«Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Здесь открывается прекрасный вид на нашу достопримечательность — озеро Ханка», — отметил Дмитрий Петров.

В настоящее время специалисты отсыпают площадку грунтом для последующего асфальтирования и дальнейшего благоустройства.

По словам Дмитрия Петрова, работы на всех объектах планируется завершить до конца лета.

«Это очень важный проект для нашего поселения, ведь благодаря ему у нас появилась возможность восстановить то, что не делалось долгое время, на что не хватало средств. Причем сделать те объекты, которые выбрали сами жители», — подчеркнул глава Камень-Рыболова.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным.

«На 2018 год глава Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального — почти 400 миллионов», — прокомментировала директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.

Всего с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.

Отметим, Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ 1 марта этого года назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.

Все новости региона
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Сотрудника Роскосмоса обвинили в сотрудничестве с НАТО
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
Посол США в России отказался уходить в отставку
Названы основные риски для мировой экономики
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь