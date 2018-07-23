Видовую площадку оборудуют на озере Ханка в Приморье

Как рассказали в администрации Камень-Рыболова, сейчас подрядные организации готовятся к асфальтированию дворовых проездов по адресам: Октябрьская, 1−3 и Трактовая, 4а.

«Техника снимает старый асфальт, бордюр, делается щебеночное основание, параллельно рабочие укладывают бордюрный камень», — пояснил глава поселения Дмитрий Петров.

Кроме дворов в селе создадут и видовую площадку в районе озера Ханка — популярное место отдыха жителей. Здесь, по замыслу архитекторов, появится благоустроенная зона отдыха с парковкой.

«Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Здесь открывается прекрасный вид на нашу достопримечательность — озеро Ханка», — отметил Дмитрий Петров.

В настоящее время специалисты отсыпают площадку грунтом для последующего асфальтирования и дальнейшего благоустройства.

По словам Дмитрия Петрова, работы на всех объектах планируется завершить до конца лета.

«Это очень важный проект для нашего поселения, ведь благодаря ему у нас появилась возможность восстановить то, что не делалось долгое время, на что не хватало средств. Причем сделать те объекты, которые выбрали сами жители», — подчеркнул глава Камень-Рыболова.



Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным.

«На 2018 год глава Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального — почти 400 миллионов», — прокомментировала директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.

Всего с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.