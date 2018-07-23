Видовую площадку оборудуют на озере Ханка в Приморье
Более 6 миллионов рублей направили на ремонт четырех дворов в селе
Более 6 миллионов рублей направили на ремонт четырех дворов в селе
Как рассказали в администрации
«Техника снимает старый асфальт, бордюр, делается щебеночное основание, параллельно рабочие укладывают бордюрный камень», — пояснил глава поселения Дмитрий Петров.
«Около 400 квадратных метров выложим брусчаткой, установим лавочки, освещение. Здесь открывается прекрасный вид на нашу достопримечательность — озеро Ханка», — отметил Дмитрий Петров.
В настоящее время специалисты отсыпают площадку грунтом для последующего асфальтирования и дальнейшего благоустройства.
По словам Дмитрия Петрова, работы на всех объектах планируется завершить до конца лета.
«Это очень важный проект для нашего поселения, ведь благодаря ему у нас появилась возможность восстановить то, что не делалось долгое время, на что не хватало средств. Причем сделать те объекты, которые выбрали сами жители», — подчеркнул глава
«На 2018 год глава Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального — почти 400 миллионов», — прокомментировала директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.
Всего с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.
Отметим, Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ 1 марта этого года назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.