На Урал возвращается жара
Жара вернется в Екатеринбург уже сегодня, в понедельник — столбик термометра поднимется до 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Жара вернется в Екатеринбург уже сегодня, в понедельник — столбик термометра поднимется до 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ко вторнику станет еще теплее — воздух прогреется до 28 градусов, а к четвергу — до 30 градусов. Дождей синоптики не обещают до самой субботы.