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06:03 (мск), источник: ЕАН

На Урал возвращается жара

Жара вернется в Екатеринбург уже сегодня, в понедельник — столбик термометра поднимется до 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ко вторнику станет еще теплее — воздух прогреется до 28 градусов, а к четвергу — до 30 градусов. Дождей синоптики не обещают до самой субботы.

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