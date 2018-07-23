В Красноярске завершается строительство сетей к объектам Универсиады

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«КрасКом» завершает строительство инженерных коммуникаций еще к двум объектам зимней Универсиады-2019: холодного водоснабжения для Центрального стадиона и канализации для хоккейного стадиона «Енисей».

«Прокладывать новые сети к действующим объектам, пожалуй, более сложная задача, чем подводить трубы к строящимся в чистом поле зданиям, например, к таким, как спортивные комплексы “Платинум Арена” или “Радуга”, — отмечает начальник управления капитального строительства компании “КрасКом” Олег Князев. — Наличие множества существующих подземных коммуникаций в границах прохождения новых трубопроводов требовало от наших подрядчиков буквально ювелирной работы во время разработки котлованов. Надо отдать им должное: сети водопровода и водоотведения были построены в срок с соблюдением всех требований строительных норм и правил, предъявляемых к инфраструктуре жизнеобеспечения».

Чтобы не создавать автомобильные пробки в узком проезде под Коммунальным мостом, работали преимущественно по ночам. Полиэтиленовые трубы протягивали установкой горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Это позволило вскрывать дорожное покрытие небольшими участками, которые сразу после завершения работ засыпали, грунт утрамбовали и уложили асфальт. Всего на острове Отдыха проложили 260 м сетей, которые обеспечат подачу дополнительного объема холодной воды, необходимой Центральному стадиону как для хозяйственных нужд, так и для обеспечения стабильной работы системы пожаротушения.

В отличие от острова Отдыха строительство 270 м сетей водоотведения к стадиону «Енисей» вели открытым способом. Для этого пришлось перекрыть движение транспорта в переулке Спортивном. В траншею укладывали хризотилцементные трубы, обладающие высокой прочностью и не подвергающиеся зарастанию различными отложениями, что очень важно при эксплуатации самотечных коллекторов. Для удобства в их обслуживании через каждые 30 м построили смотровые колодцы, через которые в случае необходимости можно будет удалять мусорные засоры. Сегодня работы по строительству канализации к хоккейному стадиону вышли на финишную прямую. Благоустройство на этом объекте завершится до конца лета.

В этом году «КрасКом» выполнит реконструкцию водопроводных сетей еще к одному объекту Универсиады — Академии зимних видов спорта, чтобы обеспечить необходимым количеством холодной воды станцию оснежнения горнолыжных трасс на Николаевской сопке.