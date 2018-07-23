Активность клещей в Красноярском крае продолжает идти на спад

Источник: НИА Красноярск

С 13 по 19 июля с жалобами на присасывание клеща обратились всего 273 жителя края — это на 116 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Среди укушенных оказалось 39 детей.

В Красноярске к врачам обратились 56 человек, 5 из которых — дети. Для сравнения: на прошлой неделе клещи покусали 119 горожан. Чаще всего опасные насекомые атаковали красноярцев на «Столбах». Вероятнее всего, активность клещей в Красноярске снизилась из-за закрытия заповедника: свободный вход на территорию «Столбов» запрещен до 29 июля.

Всего с начала сезона клещи покусали 14248 жителей края, в том числе 2722 ребенка. Среди исследованных насекомых находили возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.