Активность клещей в Красноярском крае продолжает идти на спад
В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей. Об этом сообщили в
В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей. Об этом сообщили в
С 13 по 19 июля с жалобами на присасывание клеща обратились всего 273 жителя края — это на 116 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Среди укушенных оказалось 39 детей.
В Красноярске к врачам обратились 56 человек, 5 из которых — дети. Для сравнения: на прошлой неделе клещи покусали 119 горожан. Чаще всего опасные насекомые атаковали красноярцев на «Столбах». Вероятнее всего, активность клещей в Красноярске снизилась
Всего с начала сезона клещи покусали 14248 жителей края, в том числе 2722 ребенка. Среди исследованных насекомых находили возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.
Несмотря на то, что активность клещей в крае стала гораздо ниже, специалисты Роспотребнадзора предупреждают красноярцев о риске быть укушенными. Чтобы этого не произошло, в загородных поездках и на прогулках по лесу необходимо носить защитную одежду, пользоваться репеллентами и регулярно осматривать себя.