В двух районах Новосибирской области объявлен карантин по бешенству, сообщил новосибирский обком КПРФ. Ограничения на оборот животных с 23 июля по 23 сентября введены в Карасукском и Кочковском районах. Запрещены торговля и вывоз за пределы районов домашних животных, выставки собак и кошек, отлов диких животных.

Чтобы избежать контакта диких животных с безнадзорными собаками и кошками, министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области поручено провести отстрел лисиц и корсаков.

«Несколько лет назад были хорошие профилактические меры — разбрасывали специальную вакцину в полях. Сейчас противоядия в городе нет, но, вроде бы, его уже заказали. Однако в летний период, когда трава больше метра, очень сложно найти зараженное животное», — приводится комментарий начальника управления по охране животного мира по региону Петра Гога на сайте регионального отделения КПРФ.

Ветеринары уже прививают домашних животных, чтобы снять очаг бешенства. Под угрозой окрестные поселки Озерное-Титово и Ягодный в Карасукском районе и село Красная Сибирь в Кочковском районе.