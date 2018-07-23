Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция закрывает торгпредство в России после ЧМ - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на фестивале в Калифорнии
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Медведева вышла замуж за иностранца
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
06:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские ученые: Индия разделится надвое

Через несколько миллионов лет на полуострове появится новая горная цепь.

Ученые из Новосибирского государственного университета совместно с учеными из Индии, Швейцарии и Саудовской Аравии исследовали землетрясения в Индии. Выводы, которые сделаны в результате работы, удивительные: со временем внутри континентальной Индии появится новая горная цепь. Связано это с тем, что плита, на которой находится Индия, продолжает свое движение на Север, вглубь Азии. Там уже находятся Гималаи, как описывают ученые, горы в этой зоне близки к максимальному сжатию, сам процесс можно сравнить с пружиной. Из-за процесса «отпружинивания» рано или поздно континентальная плита получит разлом. Сотрудники НГУ сообщают:

— В центральной части Индии эпизодически случаются мощные землетрясения, которые невозможно связать с обычными тектоническими механизмами, поскольку они находятся достаточно далеко от границ литосферных плит, — ученые считают, что эти землетрясения — предвестники появления нового разлома.

Через несколько миллионов лет этот разлом может превратиться в новую горную цепь.

Одно из мощных землетрясений в центральной части Индии случилось в 2001 году, магнитуда составила 7,4 балла. В результате погибли 20 тысяч человек. Ученые проследили другие активности земной коры в этой части и предположили, что наиболее вероятен разлом через зону, имеющую названия Нармада-Сон. Через миллионы лет именно по этой линии Индийский континент может быть разделен на две части.

Все новости региона
 Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
Светлана Ходченкова опубликовала горячие снимки из отпуска в Испании
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
В США обменялись идеями по борьбе с главными угрозами
Сотрудника Роскосмоса обвинили в сотрудничестве с НАТО
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
Посол США в России отказался уходить в отставку
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь