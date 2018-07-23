Новосибирские ученые: Индия разделится надвое

Ученые из Новосибирского государственного университета совместно с учеными из Индии, Швейцарии и Саудовской Аравии исследовали землетрясения в Индии. Выводы, которые сделаны в результате работы, удивительные: со временем внутри континентальной Индии появится новая горная цепь. Связано это с тем, что плита, на которой находится Индия, продолжает свое движение на Север, вглубь Азии. Там уже находятся Гималаи, как описывают ученые, горы в этой зоне близки к максимальному сжатию, сам процесс можно сравнить с пружиной. Из-за процесса «отпружинивания» рано или поздно континентальная плита получит разлом. Сотрудники НГУ сообщают:

— В центральной части Индии эпизодически случаются мощные землетрясения, которые невозможно связать с обычными тектоническими механизмами, поскольку они находятся достаточно далеко от границ литосферных плит, — ученые считают, что эти землетрясения — предвестники появления нового разлома.

Через несколько миллионов лет этот разлом может превратиться в новую горную цепь.