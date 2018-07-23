Во Владивостоке определен ТОП-10 профессий

По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, самыми популярными профессиональными сферами в первом полугодии в Приморье стали: «Продажи» с 21% от общего количества вакансий, «Производство» с 8%, «Банки, инвестиции, лизинг» 8%, «Транспорт логистика» и «Информационные технологии» по 6%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Строительство, недвижимость» и «Медицина». Об этом соображениям «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт по поиску работы.