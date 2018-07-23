Во Владивостоке определен ТОП-10 профессий

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06:36 (мск), источник: Вести Приморье

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По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, самыми популярными профессиональными сферами в первом полугодии в Приморье стали: «Продажи» с 21% от общего количества вакансий, «Производство» с 8%, «Банки, инвестиции, лизинг» 8%, «Транспорт логистика» и «Информационные технологии» по 6%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Строительство, недвижимость» и «Медицина». Об этом соображениям «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт по поиску работы.

Источник: Reuters

Динамика вакансий в первом полугодии в Приморье была положительной и составила 49% по отношению к тому же периоду прошлого года. Количество обновляемых и новых резюме составило 46%, по России цифра за первое полугодие составила 26%

Конкурс на одно предложение в Приморье в первом полугодии составил 3,8 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается порядка 4 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

На сегодняшний день большой конкурс среди соискателей среди специалистов сфере «Государственная служба» (8,9), «Высший менеджмент» (6,1), «Начало карьеры, студенты» (5,9).

Средняя предлагаемая заработная плата работодателями в регионе в июне составила 49779 рублей, ожидания соискателей не на много выше 52 352 рубля.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter с 18 июля по 20 июля 2018 года.

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