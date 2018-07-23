В середине недели в Пермском крае наступит жара до +30
Такая погода продержится до конца июля.
Такая погода продержится до конца июля.
Синоптики сообщили о характере погоды в Пермском крае на предстоящую неделю.
«Под влиянием блокирующего антициклона в Прикамье ожидается продолжительный период малооблачной погоды с постепенным повышением температуры воздуха, — сообщает
Максимальная температура днем 23 июля составит от +22… +23° на востоке и
В Перми в понедельник ожидается около +25°, а во вторник уже до +29°. К среде максимальная температура воздуха достигнет +30° на большей части края, в том числе и в Перми.
До 26 июля под влиянием мощного антициклона будет сохраняться погода без осадков и практически без облачности, ветер также будет слабым. Предварительно, пик жары в Пермском крае может наблюдаться во второй половине предстоящей недели.