Полицейские проверят омичей на трезвость после выходных

Сегодня, 23 июля, сотрудники омской Госавтоинспекции проведут профилактический рейд «Трезвость». Согласно статистике ведомства, одна из основных причин ДТП с тяжкими последствиями — управление транспортом в состоянии опьянения.

Согласно КоАП РФ за вождение в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования грозит административная ответственности в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Госавтоинспекция УМВД России по Омской области напоминает всем водителям о том, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм в любых, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству», — рассказали в пресс-службе ведомства.