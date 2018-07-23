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09:09 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские проверят омичей на трезвость после выходных

Сегодня в Омске пройдёт полицейский рейд.

Сегодня, 23 июля, сотрудники омской Госавтоинспекции проведут профилактический рейд «Трезвость». Согласно статистике ведомства, одна из основных причин ДТП с тяжкими последствиями — управление транспортом в состоянии опьянения.

Согласно КоАП РФ за вождение в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования грозит административная ответственности в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Госавтоинспекция УМВД России по Омской области напоминает всем водителям о том, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм в любых, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Нетрезвые водители часто превышают скорость, совершают опасные маневры и обгоны, игнорируют дорожные знаки и светофоры.

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