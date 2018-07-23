В Красноярске побывал незрячий автопутешественник
Незрячий путешественник один едет через всю Россию из Калининграда во Владивосток. Накануне он остановился в Красноярске.
Незрячий путешественник один едет через всю Россию из Калининграда во Владивосток. Накануне он остановился в Красноярске.
С каждым новым городом у Владимира Васкевича в прямом смысле свидание вслепую. Житель Екатеринбурга зрение потерял в детстве
Незрячий странник посетил два десятка стран. Иногда дело пахло жареным. В Париже его ограбили, на Гаити пытались арестовать, а под Пермью перевернулась машина. Но хорошего в поездках он видит больше. Каждое место имеет уникальные запахи, особенности речи и человеческую энергетику.
Сейчас Владимир двигается через всю Россию из Калининграда во Владивосток. Попутные машины ищет через мобильные приложение — так даже дешевле, чем поездом. В крупных городах проводит семинары для слепых. Делится опытом поездок, рассказывает, как экономить на билетах и еде, а также презентует свою книгу. Его красноярские слушатели, которые также лишены возможности видеть, вдохновлены примером.
Пока одни только планируют покорять мир, Владимир Васкевич уже продумывает маршрут на завтра. Ведь впереди Иркутск. Путешествие в темноте, как он сам его называет, продолжается.
Роман РЫКОВ