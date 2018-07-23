В Красноярске побывал незрячий автопутешественник

С каждым новым городом у Владимира Васкевича в прямом смысле свидание вслепую. Житель Екатеринбурга зрение потерял в детстве из-за страшной болезни. Страсть к путешествиям у него появилась после книг Жюля Верна. Ему нет и 25-ти, а уже объехал почти полсвета.



Незрячий странник посетил два десятка стран. Иногда дело пахло жареным. В Париже его ограбили, на Гаити пытались арестовать, а под Пермью перевернулась машина. Но хорошего в поездках он видит больше. Каждое место имеет уникальные запахи, особенности речи и человеческую энергетику.



Сейчас Владимир двигается через всю Россию из Калининграда во Владивосток. Попутные машины ищет через мобильные приложение — так даже дешевле, чем поездом. В крупных городах проводит семинары для слепых. Делится опытом поездок, рассказывает, как экономить на билетах и еде, а также презентует свою книгу. Его красноярские слушатели, которые также лишены возможности видеть, вдохновлены примером.



Пока одни только планируют покорять мир, Владимир Васкевич уже продумывает маршрут на завтра. Ведь впереди Иркутск. Путешествие в темноте, как он сам его называет, продолжается.



Роман РЫКОВ

