Уникальный изобретатель работает в Приморье
На Уссурийском локомотиворемонтном заводе вот уже более 40 лет трудится почетный железнодорожник Владимир Мирочник, сообщает DEITA. RU со ссылкой на администрацию города.
На Уссурийском локомотиворемонтном заводе вот уже более 40 лет трудится почетный железнодорожник Владимир Мирочник, сообщает DEITA. RU со ссылкой на администрацию города.
Через руки слесаря по ремонту электрооборудования 7-го разряда отдела технического контроля прошли практически все виды тепловозов, работающих на железной дороге.
На УЛРЗ профессию Владимира Мирочника называют «реостатчик» — это специалисты, которые отвечают за диагностику локомотивов, определяют причины неисправностей, настраивают системы тепловозов и дают разрешение на пробную обкатку машины.
«Выявить причину неполадки тепловоза — задача не из легких. Порой день, два проходит, а ты не можешь найти неисправность. В этом случае я всегда сам стараюсь сделать нестандартный ход, чтобы нащупать правильную реакцию тепловоза и установить диагноз. Этому правилу учу и своих учеников, — делится опытом Владимир Мирочник. — Так у меня родилась идея сделать специальный пульт для определения неисправностей настройки схемы тепловоза. Раньше были аналоги для реостатных испытаний. Но мы с ними долго мучились, замеры снимались исключительно по показателям тока.
Я же разложил схему по вольтажу, то есть определил на каждом участке своё напряжение. Эта идея и легла в основу методики, позволяющей быстрее найти ошибку. И даже сейчас, с появлением компьютерных технологий, наши тепловозы до сих пор проверяют с помощью самодельного пульта.
Михаил Грач.