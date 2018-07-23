Уникальный изобретатель работает в Приморье

Через руки слесаря по ремонту электрооборудования 7-го разряда отдела технического контроля прошли практически все виды тепловозов, работающих на железной дороге.

На УЛРЗ профессию Владимира Мирочника называют «реостатчик» — это специалисты, которые отвечают за диагностику локомотивов, определяют причины неисправностей, настраивают системы тепловозов и дают разрешение на пробную обкатку машины.

За многолетний стаж работы Владимир Никитович стал не только обладателем редкой и уникальной специализации, но и разработал и внедрил свою собственную методику.

«Выявить причину неполадки тепловоза — задача не из легких. Порой день, два проходит, а ты не можешь найти неисправность. В этом случае я всегда сам стараюсь сделать нестандартный ход, чтобы нащупать правильную реакцию тепловоза и установить диагноз. Этому правилу учу и своих учеников, — делится опытом Владимир Мирочник. — Так у меня родилась идея сделать специальный пульт для определения неисправностей настройки схемы тепловоза. Раньше были аналоги для реостатных испытаний. Но мы с ними долго мучились, замеры снимались исключительно по показателям тока.

Я же разложил схему по вольтажу, то есть определил на каждом участке своё напряжение. Эта идея и легла в основу методики, позволяющей быстрее найти ошибку. И даже сейчас, с появлением компьютерных технологий, наши тепловозы до сих пор проверяют с помощью самодельного пульта.