Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назначил Пескова на новую должность - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
За что убили российскую королеву красоты
Николь Кидман и Эмбер Херд блистали на фестивале в Калифорнии
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Медведева вышла замуж за иностранца
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
07:22 (мск), источник: Newslab.ru

День Военно-Морского флота в Красноярске отпразднуют на новом месте

Из-за ремонта музейного центра «Площадь Мира» праздник перенесли на набережную Енисея недалеко от Коммунального моста.

Источник: Reuters

Празднование Дня ВМФ в Красноярске пройдет на новой площадке. Об этом рассказали в администрации города.

Ранее торжественный мероприятия, посвященные этой дате, проводили на площади перед Культурно-историческим центром (музейный центр «Площадь Мира»). Но из-за ремонта, который там сейчас идет, их перенесли на площадку «Арт-берег» на набережной Енисея в районе «Капитанского клуба» (ул. Дубровинского, 100/1).

В этот раз красноярцев ждет Военно-Морской парад, возложение на воду венков в честь погибших моряков, награждение ветеранов ВМФ и праздничный концерт с участием различных творческих коллективов города. На мероприятии будут присутствовать 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Егоров, которому в порядке исключения Указом Президента РФ присвоено звание «Капитан 3-го ранга»; а также старший матрос в отставке, кавалер «Медали Ушакова» Евгений Морозов, воевавший в статусе юнги на Северном флоте, когда ему ещё не было 16 лет.

В этом году День ВМФ по всей стране будут отмечать 29 июля. Начало торжественных мероприятий в Красноярске назначено на 9:30.

Все новости региона
 На Дубровинского фура сбила двух нарушителей: пешеходы получили...
Последняя рабочая неделя июля в Красноярске будет нежаркой. В город...
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Сотрудника Роскосмоса обвинили в сотрудничестве с НАТО
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
Посол США в России отказался уходить в отставку
Названы основные риски для мировой экономики
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь