День Военно-Морского флота в Красноярске отпразднуют на новом месте

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Празднование Дня ВМФ в Красноярске пройдет на новой площадке. Об этом рассказали в администрации города.

Ранее торжественный мероприятия, посвященные этой дате, проводили на площади перед Культурно-историческим центром (музейный центр «Площадь Мира»). Но из-за ремонта, который там сейчас идет, их перенесли на площадку «Арт-берег» на набережной Енисея в районе «Капитанского клуба» (ул. Дубровинского, 100/1).

В этот раз красноярцев ждет Военно-Морской парад, возложение на воду венков в честь погибших моряков, награждение ветеранов ВМФ и праздничный концерт с участием различных творческих коллективов города. На мероприятии будут присутствовать 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Егоров, которому в порядке исключения Указом Президента РФ присвоено звание «Капитан 3-го ранга»; а также старший матрос в отставке, кавалер «Медали Ушакова» Евгений Морозов, воевавший в статусе юнги на Северном флоте, когда ему ещё не было 16 лет.