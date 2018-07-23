Тайфун «Ампил» принесет мощные ливни в Приморье
Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморье сильные ливни, сообщает Примпогода. Тайфун «Ампил» обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.
Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморье сильные ливни, сообщает Примпогода. Тайфун «Ампил» обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморье сильные ливни, сообщает Примпогода.
«Тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь будет приподниматься строго на север. Вблизи северного побережья Жёлтого моря он окончательно потеряет силу и превратится в обычный циклон — в циклон с тропическими паводками. Далее постепенно
По его данным,
«Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края … Учитывая, что предшествующие дожди существенно увеличили водность рек, их уровни могут достигнуть опасных отметок с выходом из берегов», — отметил синоптик.
Кубай добавил, что есть угроза Красноармейскому и Дальнереченскому районам края.