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07:25 (мск), источник: РИА Новости

Тайфун «Ампил» принесет мощные ливни в Приморье

Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморье сильные ливни, сообщает Примпогода. Тайфун «Ампил» обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Тайфун «Ампил», который вскоре перейдет в стадию циклона, принесет из Китая в Приморье сильные ливни, сообщает Примпогода.

Тайфун «Ампил» обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск) 22 июля. Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час. Власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Свыше 40 тысяч судов в прибрежных районах вернулись в порты. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. В соцсетях появились фотографии из пострадавших районов, на которых видны подтопления, поваленные деревья и поврежденные ЛЭП.

«Тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь будет приподниматься строго на север. Вблизи северного побережья Жёлтого моря он окончательно потеряет силу и превратится в обычный циклон — в циклон с тропическими паводками. Далее постепенно экс-тайфун окажется под влиянием той самой высотной фронтальной зоны, ось которой проходит примерно вдоль границы Хабаровского и Приморского краёв, ускорит своё движение и пройдёт вдоль этой границы в сторону Сахалина ориентировочно в четверг-пятницу, 26—27 июля», — сообщил глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении.

По его данным, 26—27 июля в Приморье ожидаются сильные ливни.

«Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края … Учитывая, что предшествующие дожди существенно увеличили водность рек, их уровни могут достигнуть опасных отметок с выходом из берегов», — отметил синоптик.

Кубай добавил, что есть угроза Красноармейскому и Дальнереченскому районам края.

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