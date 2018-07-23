Тайфун «Ампил» принесет мощные ливни в Приморье

Тайфун «Ампил» обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск) 22 июля. Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час. Власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Свыше 40 тысяч судов в прибрежных районах вернулись в порты. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. В соцсетях появились фотографии из пострадавших районов, на которых видны подтопления, поваленные деревья и поврежденные ЛЭП.