В память о художнике: на Новодевичьем кладбище отреставрировали мемориал Игоря Грабаря

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Завершена реставрация надгробия на могиле художника-живописца основоположника советского музейного и реставрационного дела Игоря Грабаря (1871−1960). Здесь же похоронены его родственники — сестра жены Мария Грабарь (1893−1964) и сын математик Мстислав Грабарь (1925−2006). Семейный мемориальный комплекс расположен на Новодевичьем кладбище на восьмом участке в четвертом ряду.

Специалисты привели в порядок известняковую фигурную стелу из нескольких блоков, а также отреставрировали гранитный постамент скульптурной композиции, состоящий из четырех плит.

Оформление стелы отсылает к деятельности Игоря Грабаря — он положил начало реставрационному делу в Советском Союзе, занимался восстановлением древнерусских церквей, икон, в том числе Андрея Рублева.

На стеле можно увидеть несколько барельефов. На них изображены святой Герасим и лев — этот библейский сюжет был неоднократно запечатлен русскими иконописцами, а также лик святого и птица в древнерусском стиле. На боковой грани крупными буквами выбиты имя и фамилия художника, а также годы его жизни.

Надгробие было создано в 1980-е годы по проекту архитектора Анатолия Дубовского и скульптора Владимира Рогайшиса.

Скульптурная композиция выполнена из известняка. У этого камня есть несколько особенностей. Из-за своей пористой структуры он хорошо впитывает влагу, вследствие чего со временем там образовалась плесень, а местами стела поросла мхом. Кроме того, из-за своей зернистости этот материал довольно быстро разрушается или, как говорят специалисты, «выветривается». На поверхности монумента образовались лакуны, сколы и трещины. Алексей Емельянов глава Департамента культурного наследия города Москвы

С 1992 года могила Игоря Грабаря — объект культурного наследия регионального значения, поэтому все работы велись по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

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Реставрация монумента продолжалась четыре месяца. За это время специалисты очистили белокаменное надгробие и гранитный постамент от пыли, грязи, плесени и мха, удалили поздние поверхностные мастиковки — участки, покрытые мастикой, маскирующей неровности и дефекты камня. На надгробии заделали сколы и трещины с помощью специальных составов, загерметизировали швы между плитами, удалили слои старой краски с выбитых на белом камне букв и заполнили их новой, черного и золотого цветов. На заключительном этапе реставрации поверхность скульптурной композиции и постаменты покрыли специальным защитным водоотталкивающим составом, который защитит мемориальный комплекс от негативного воздействия окружающей среды, а также от образования плесени и грибка.

Игорь Грабарь — русский и советский живописец, реставратор, искусствовед, музейный деятель, педагог. Окончил Академию художеств (мастерская Ильи Репина). Занимался живописью и архитектурой, а в 1910—1920-х годах — музейной деятельностью и охраной памятников, издал первую «Истрию русского искусства» в шести томах.

С 1913 по 1925 год возглавлял Третьяковскую галерею, где провел систематизацию экспозиции, разместив все произведения искусства в хронологической последовательности.

В 1918-м Игорь Грабарь создал сеть Центральных реставрационных мастерских, в которых были спасены многие шедевры Древней Руси. Художник реставрировал «Троицу» — икону Андрея Рублева, творчеством которого он интересовался. Игорь Грабарь написал монографии о Валентине Серове, Исааке Левитане и двухтомную монографию о своем учителе Илье Репине, которая принесла ему Сталинскую премию.

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Новодевичье кладбище — одно из самых известных и древних в Москве. Первые захоронения на территории Новодевичьего монастыря появились в XVI веке. Здесь хоронили монахинь и женщин царского рода. Благодаря придворному положению Новодевичьего монастыря в XVI—XVII ве ках некрополь стал местом погребения представителей аристократии. До XIX века эта территория оставалась родовым местом захоронения аристократических семей (князья Голицыны, Гагарины, Долгорукие, Трубецкие и другие). Далее увеличилось количество захоронений представителей купеческого, мещанского и торгово-промышленного сословий, разночинной интеллигенции. Уже к началу ХХ века свободного места здесь практически не осталось, и было принято решение о расширении кладбища за счет двух гектаров земли за южной стеной монастыря.

Всего на территории некрополя покоится более 26 тысяч человек. Среди них художники, писатели и поэты, архитекторы, философы, композиторы, ученые, государственные и военные деятели. Здесь были похоронены Дмитрий Шостакович, Николай Гоголь, Владимир Маяковский, Антон Чехов, Константин Станиславский, Юрий Левитан, Никита Хрущев, Сергей Эйзенштейн и другие. Ансамбль Новодевичьего монастыря — объект культурного наследия федерального значения, он включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрация надгробий

Департамент культурного наследия Москвы разработал систему комплексного мониторинга сохранности художественных надгробий на территории столицы. Она позволяет отслеживать состояние всех памятников, которые относятся к объектам культурного наследия. В городе расположено порядка двух тысяч объектов исторического и воинского некрополя.