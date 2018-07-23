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08:52 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В память о художнике: на Новодевичьем кладбище отреставрировали мемориал Игоря Грабаря

Специалисты привели в порядок белокаменную стелу, установленную на могиле советского академика в 1980-х годах, а также ее гранитный постамент. Мемориал находится на Новодевичьем кладбище.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Завершена реставрация надгробия на могиле художника-живописца основоположника советского музейного и реставрационного дела Игоря Грабаря (1871−1960). Здесь же похоронены его родственники — сестра жены Мария Грабарь (1893−1964) и сын математик Мстислав Грабарь (1925−2006). Семейный мемориальный комплекс расположен на Новодевичьем кладбище на восьмом участке в четвертом ряду.

Специалисты привели в порядок известняковую фигурную стелу из нескольких блоков, а также отреставрировали гранитный постамент скульптурной композиции, состоящий из четырех плит.

Оформление стелы отсылает к деятельности Игоря Грабаря — он положил начало реставрационному делу в Советском Союзе, занимался восстановлением древнерусских церквей, икон, в том числе Андрея Рублева.

На стеле можно увидеть несколько барельефов. На них изображены святой Герасим и лев — этот библейский сюжет был неоднократно запечатлен русскими иконописцами, а также лик святого и птица в древнерусском стиле. На боковой грани крупными буквами выбиты имя и фамилия художника, а также годы его жизни.

Надгробие было создано в 1980-е годы по проекту архитектора Анатолия Дубовского и скульптора Владимира Рогайшиса.

Скульптурная композиция выполнена из известняка. У этого камня есть несколько особенностей. Из-за своей пористой структуры он хорошо впитывает влагу, вследствие чего со временем там образовалась плесень, а местами стела поросла мхом. Кроме того, из-за своей зернистости этот материал довольно быстро разрушается или, как говорят специалисты, «выветривается». На поверхности монумента образовались лакуны, сколы и трещины.
Алексей Емельянов
глава Департамента культурного наследия города Москвы

С 1992 года могила Игоря Грабаря — объект культурного наследия регионального значения, поэтому все работы велись по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.

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Реставрация монумента продолжалась четыре месяца. За это время специалисты очистили белокаменное надгробие и гранитный постамент от пыли, грязи, плесени и мха, удалили поздние поверхностные мастиковки — участки, покрытые мастикой, маскирующей неровности и дефекты камня. На надгробии заделали сколы и трещины с помощью специальных составов, загерметизировали швы между плитами, удалили слои старой краски с выбитых на белом камне букв и заполнили их новой, черного и золотого цветов. На заключительном этапе реставрации поверхность скульптурной композиции и постаменты покрыли специальным защитным водоотталкивающим составом, который защитит мемориальный комплекс от негативного воздействия окружающей среды, а также от образования плесени и грибка.

Игорь Грабарь — русский и советский живописец, реставратор, искусствовед, музейный деятель, педагог. Окончил Академию художеств (мастерская Ильи Репина). Занимался живописью и архитектурой, а в 1910—1920-х годах — музейной деятельностью и охраной памятников, издал первую «Истрию русского искусства» в шести томах.

С 1913 по 1925 год возглавлял Третьяковскую галерею, где провел систематизацию экспозиции, разместив все произведения искусства в хронологической последовательности.

В 1918-м Игорь Грабарь создал сеть Центральных реставрационных мастерских, в которых были спасены многие шедевры Древней Руси. Художник реставрировал «Троицу» — икону Андрея Рублева, творчеством которого он интересовался. Игорь Грабарь написал монографии о Валентине Серове, Исааке Левитане и двухтомную монографию о своем учителе Илье Репине, которая принесла ему Сталинскую премию.

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Новодевичье кладбище — одно из самых известных и древних в Москве. Первые захоронения на территории Новодевичьего монастыря появились в XVI веке. Здесь хоронили монахинь и женщин царского рода. Благодаря придворному положению Новодевичьего монастыря в XVI—XVII веках некрополь стал местом погребения представителей аристократии. До XIX века эта территория оставалась родовым местом захоронения аристократических семей (князья Голицыны, Гагарины, Долгорукие, Трубецкие и другие). Далее увеличилось количество захоронений представителей купеческого, мещанского и торгово-промышленного сословий, разночинной интеллигенции. Уже к началу ХХ века свободного места здесь практически не осталось, и было принято решение о расширении кладбища за счет двух гектаров земли за южной стеной монастыря.

Всего на территории некрополя покоится более 26 тысяч человек. Среди них художники, писатели и поэты, архитекторы, философы, композиторы, ученые, государственные и военные деятели. Здесь были похоронены Дмитрий Шостакович, Николай Гоголь, Владимир Маяковский, Антон Чехов, Константин Станиславский, Юрий Левитан, Никита Хрущев, Сергей Эйзенштейн и другие. Ансамбль Новодевичьего монастыря — объект культурного наследия федерального значения, он включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрация надгробий

Департамент культурного наследия Москвы разработал систему комплексного мониторинга сохранности художественных надгробий на территории столицы. Она позволяет отслеживать состояние всех памятников, которые относятся к объектам культурного наследия. В городе расположено порядка двух тысяч объектов исторического и воинского некрополя.

В этом году мемориальный комплекс и могила маршала авиации Ивана Кожедуба на Новодевичьем кладбище получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты Мосгорнаследия реставрируют 19 художественных надгробий, еще по 105 ведутся проектные работы.За прошлый год на столичных кладбищах было восстановлено 38 художественных надгробий.

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