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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Военнослужащие ВВО отбили атаку «террористов» на склады и «потушили пожар»

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа на специальных учениях в Хабаровске отразили нападение условных террористов на склады хранения материальных средств и ликвидировали условный пожар на территории части, сообщает пресс-служба округа.

Источник: РИА "Новости"

По замыслу учения, вооруженная группа условных террористов предприняла попытку прорваться на территорию воинской части центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа и захватить склады. На нескольких объектах воинской части возник крупный пожар.

«Для отражения нападения, по тревоге было поднято подразделение противодействия терроризму воинской части и подразделения военной полиции Хабаровского гарнизона. Огневую поддержку подразделению антитеррора оказал расчет зенитной установки ЗУ-23. В ходе учебного боя основная часть террористов была уничтожена, часть задержана и передана сотрудникам военной полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения пожара применялся новейший многофункциональный бронированный автомобиль АПСБ-6.0−40−10, который разработан для ликвидации возгораний в особо сложных условиях.

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 Военнослужащие ВВО отбили атаку 'террористов' на склады и 'потушили пожар'
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