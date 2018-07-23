Партизанск сделали чуть комфортнее

Источник: ДЕЙТА

В Партизанске отремонтировали тротуар на улице Ленинской. Работы выполнены по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко.

Вопрос о состоянии тротуара на одной из улиц Партизанска подняли местные жители на встрече с главой Приморья Андреем Тарасенко. Горожане пожаловались руководителю края на плохое состояние пешеходной зоны и попросили помочь решить наболевшую проблему. Глава региона дал поручение руководству муниципалитета провести ремонт в кратчайшие сроки.

Как сообщили в администрации Партизанского городского округа, отремонтировано 570 метров тротуара.

«Старый тротуар на улице Ленинской был сделан из плит, которые со временем пришли в негодность. Часть их сползла, из некоторых торчала арматура, что было очень неудобно, особенно для пожилых людей. Сейчас тротуар отремонтировали, уложили новый асфальт», — рассказали в администрации города.

Напомним, что вопрос ремонта дорог в городе стал одним из самых частых на встрече главы края с жителями Партизанска. Тогда же горожане попросили помощи в ремонте участков дорог на улицах Партизанской и Фабричной. Это поручение местная администрация также выполнила.