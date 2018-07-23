Минтруда предлагает перенести 2 выходных с января на май 2019 года

Министерство труда и социальных отношений предлагает перенести два выходных дня с января на май 2019 года — проект постановления размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативно-правовых актов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая», — говорится в сообщении министерства.

В результате россияне будут отдыхать 10 дней в новогодние праздники, пять дней в начале мая и четыре — ко Дню Победы. В 2019 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня и с 2 по 4 ноября.